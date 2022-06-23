Врага крушат с воздуха: ВСУ показали удары по оккупантам с дрона

Попадание с дрона по бронетехнике РФ / Скриншот

Удары украинских защитников с воздуха по позициям российских оккупантов на фронте показали в Вооруженных силах Украины.

Украинские бойцы для этого используют беспилотные летательные аппараты. К ним прикрепляют боезаряды, которые при помощи камер направляют на позиции врага. Об этом идет речь в материале, опубликованном Группировкой Объединенных сил.

При этом с помощью дронов ВСУ уничтожают бронетехнику врага, личный состав и разрушают вражеские укрепления.

"Российские солдаты должны постоянно помнить - покоя в Украине им не будет ни на земле, ни на воде, ни, тем более, с украинского неба. Для того чтобы они об этом не забывали, даже обычная аэроразведка наших защитников заканчивается для врага потерями", - добавили в ОС.

Напомним, что бойцы Вооруженных сил Украины успешно применяют американские БПЛА Switchblade в борьбе с российскими оккупантами.

53-я отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха сообщила о применении БПЛА Switchblade на своем участке фронта и опубликовала видео удара.

Читайте также: