Врага крушат с воздуха: ВСУ показали удары по оккупантам с дрона

С помощью дронов ВСУ уничтожают бронетехнику врага, личный состав и разрушают вражеские укрепления.
Удары украинских защитников с воздуха по позициям российских оккупантов на фронте показали в Вооруженных силах Украины.
Украинские бойцы для этого используют беспилотные летательные аппараты. К ним прикрепляют боезаряды, которые при помощи камер направляют на позиции врага. Об этом идет речь в материале, опубликованном Группировкой Объединенных сил.
При этом с помощью дронов ВСУ уничтожают бронетехнику врага, личный состав и разрушают вражеские укрепления.
"Российские солдаты должны постоянно помнить - покоя в Украине им не будет ни на земле, ни на воде, ни, тем более, с украинского неба. Для того чтобы они об этом не забывали, даже обычная аэроразведка наших защитников заканчивается для врага потерями", - добавили в ОС.
Напомним, что бойцы Вооруженных сил Украины успешно применяют американские БПЛА Switchblade в борьбе с российскими оккупантами.
53-я отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха сообщила о применении БПЛА Switchblade на своем участке фронта и опубликовала видео удара.
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