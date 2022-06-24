Воины ВСУ показали мощные удары по российским войскам сразу с трех Точек-У

Две ракеты силы обороны Украины запустили одновременно, полет третьей произошел спустя несколько секунд.
Опубликованы кадры, как бойцы Вооруженных сил Украины наносят удары по занятым войсками России позициям. Наши военные бьют сразу с трех тактических ракетных комплексов Точка-У. Две ракеты запустили одновременно, третья направилась спустя несколько секунд.
Запуск ракет по позициям оккупационной армии РФ опубликовало Международное разведывательное сообщество InformNapalm в Telegram. Когда и где конкретно было снято данное видео, расследователи не уточняют.
На кадрах можно увидеть, как сначала происходит запуск двух ракет, а за ними, спустя несколько секунд, следует третья.
Войска Украины крушат технику армии РФ
Бойцы 74-й Отдельной механизированной бригады им Черных Запорожцев ранее положили российский военный самолет Су-25. Вражеская цель была поражена на Донбассе из переносного зенитного ракетного комплекса Игла. Военные отметили эффективную работу ПЗРК.
Военные из территориальной обороны в Донецкой области сбили военный вертолет РФ Ми-35М. На опубликованных кадрах видно возгорание и падение боевого российского геликоптера после того, как украинские военные нанесли по нему меткий удар.
Воин Десантно-штурмовых войск ВСУ из ПЗРК Игла ударил по знаменитому военному вертолету России Ка-52 Аллигатор. Вражеский геликоптер ему удалось поразить с одного пуска ракеты. Сокрушение своей первой цели он посвятил сыну.
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