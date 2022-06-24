Воины ВСУ показали мощные удары по российским войскам сразу с трех Точек-У

Кадры запуска ракет комплексами Точка-У ВСУ по позициям войск России / Скриншот видео InformNapalm

Опубликованы кадры, как бойцы Вооруженных сил Украины наносят удары по занятым войсками России позициям. Наши военные бьют сразу с трех тактических ракетных комплексов Точка-У. Две ракеты запустили одновременно, третья направилась спустя несколько секунд.

Запуск ракет по позициям оккупационной армии РФ опубликовало Международное разведывательное сообщество InformNapalm в Telegram. Когда и где конкретно было снято данное видео, расследователи не уточняют.

На кадрах можно увидеть, как сначала происходит запуск двух ракет, а за ними, спустя несколько секунд, следует третья.

Войска Украины крушат технику армии РФ

Бойцы 74-й Отдельной механизированной бригады им Черных Запорожцев ранее положили российский военный самолет Су-25. Вражеская цель была поражена на Донбассе из переносного зенитного ракетного комплекса Игла. Военные отметили эффективную работу ПЗРК.

Военные из территориальной обороны в Донецкой области сбили военный вертолет РФ Ми-35М. На опубликованных кадрах видно возгорание и падение боевого российского геликоптера после того, как украинские военные нанесли по нему меткий удар.

Воин Десантно-штурмовых войск ВСУ из ПЗРК Игла ударил по знаменитому военному вертолету России Ка-52 Аллигатор. Вражеский геликоптер ему удалось поразить с одного пуска ракеты. Сокрушение своей первой цели он посвятил сыну.

Другие новости: