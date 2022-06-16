Загорелся вместе с оккупантами: на Донбассе военные сбили вертолет армии Путина

Вертолет оккупантов / скриншот

Бойцы территориальной обороны на Донбассе сбили российский военный вертолет.

"В Донецкой области бойцы территориальной обороны Украины сбили российский военный вертолет Ми-35М", - говорится в подписи к опубликованному видео Сухопутных войск ВСУ.

На опубликованных кадрах видно, как вертолет противника загорается и падает в поле после меткой стрельбы украинских бойцов.

ВСУ крошат авиацию оккупантов

В Харьковской области бойцы 93-й отдельной механизированной бригады уничтожили вражеский вертолет Ка-52.

Разведывательно-ударный вертолет. Заявлено, что способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.

Стоимость одного вертолета - около $10 миллионов.

Напомним, ранее подразделениями противовоздушной обороны был сбит вражеский вертолет Ка-52, крылатая ракета и БпЛА типа "Орлан-10".

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