Оккупанты "полетели на концерт Кобзона": ВСУ сбили вертолет с 17 военнослужащими армии РФ

Вертолет РФ / Reuters

Вооруженные силы Украины отправили сразу 17 оккупантов на концерт Кобзона. Как сообщает украинский офицер Анатолий Штефан в своем Telegram, ВСУ сбили вертолет с военнослужащими армии РФ и весь экипаж был уничтожен.

Кроме того, среди погибших числится капитан ВС РФ Александр Александров.

Вот так россияне сами же описывают произошедшее: "Саша служил в звании капитана, на аэродроме. Истребители готовили к полетам. Во время переброски летели на нескольких вертолетах, в вертолет, в котором летел Саша, попала ракета. Все 17 человек погибли".

На каком именно направлении был сбит вертолет, пока не уточняется.

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ВСУ крошат авиацию оккупантов

В Харьковской области бойцы 93-й отдельной механизированной бригады уничтожили вражеский вертолет Ка-52.

Разведывательно-ударный вертолет. Заявлено, что способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.

Стоимость одного вертолета - около $10 миллионов.

Напомним, ранее подразделениями противовоздушной обороны был сбит вражеский вертолет Ка-52, крылатая ракета и БпЛА типа "Орлан-10".

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