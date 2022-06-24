УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Боец ВСУ сбил из ПЗРК Игла Ка-52 Аллигатор войск РФ: уничтожение вертолета врага он посвятил сыну

24 июня 2022, 08:30

Вражеский Аллигатор благодаря мастерству десантника был сбит с первого пуска ракеты.

ВСУ Ка-52
Украинский воин сокрушил свою первую вражескую цель в виде российского боевого вертолета Ка-52 / Коллаж ДШВ ВСУ, Википедия

Украинский военный из Десантно-штурмовых войск ВСУ в среду, 22 июня, из переносного зенитного ракетного комплекса Игла сокрушил военный вертолет войск РФ Ка-52 Аллигатор. Вражеский геликоптер удалось сбить одним пуском ракеты. Уничтожение своего первого российского боевого вертолета он посвятил сыну.

В пресс-службе ДШВ в Telegram рассказали о том, что крушащий удар по вертолету врага нанес Назар – стрелок-зенитчик 80-й отдельно Десантно-штурмовой бригады.

"Благодаря мастерству военнослужащего, вражеская воздушная цель была поражена с первого пуска ракеты",- указано в сообщении.

По его словам, около 8 утра в небе со стороны российских оккупантов появились три Аллигатора Ка-52. По всей видимости, они вели воздушную разведку. Вертолеты подлетели ближе, и боец открыл по ним огонь.

"Когда вертолеты приблизились, я навел на цель свой ПЗРК "Игла", и совершил пуск. Ракета попала в "вертушку". Из подбитого вертолета повалил густой черный дым", - отметил Назар.

Также он подчеркнул, что это его первая подбитая цель. Боец посвятил эту победу своему сыну.

Справка

Ка-52 Аллигатор

Ка-52 Аллигатор – это российский военный вертолет, предназначенный для разведки и проведения боев. В Минобороны РФ заявляли, что его стоимость оценивается в сумму около 15 миллионов долларов. В стоимость машины не входят боеприпасы, наземное оборудование и запчасти.

На балансе государства агрессора около 170 единиц Ка-52.

Аллигаторы могут поражать бронированную и не бронированную технику, личный состав и воздушные цели.

Силы обороны Украины неоднократно сбивали вертолеты Ка-52 за время полномасштабной войны с Россией.

Напомним, спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат говорил, что российская авиация уже больше 2 месяцев не залетает на территории, которые контролирует Киев. Она вынуждена действовать дистанционно, поскольку опасается сокрушительных ударов со стороны украинских войск.

Армия Украины уничтожает военную технику РФ

Ранее бойцы 74-й Отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев ранее сбили российский военный самолет Су-25 на Донбассе. Удар был нанесен из переносного зенитного ракетного комплекса Игла. Воины подчеркнули эффективную работу ПЗРК.

Бойцы территориальной обороны в Донецкой области сокрушили вражеский вертолет Ми 35-М. На опубликованных кадрах можно заметить возгорание и падение российского военного геликоптера после меткого попадания украинских военных.

Главред рекомендует:

ВСУ сбитый вертолет Военный вертолет ДШВ война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

08:31

ВСУ придется отвести военных от Северодонецка – Гайдай

08:30

Боец ВСУ сбил из ПЗРК Игла Ка-52 Аллигатор войск РФ: уничтожение вертолета врага он посвятил сынуВидео

08:26

Гороскоп на сегодня 24 июня 2022 для всех: Тельцам - тайфун в любви, Девам - скандал, Овнам - награда

07:39

В России разбился военный самолет Ил-76: есть погибшие и раненыеВидео

07:12

Есть ли право на лево: ТОП-5 причин, почему мужчина изменяет

Реклама
07:09

Уничтожены "Гиацинт"," Мста " и 44 оккупанта: ВСУ нанесли 5 авиаударов по войскам РФ на югеВидео

06:47

Можно ли порошок для ручной стирки сыпать в стиральную машинку: как не угробить вещи и технику

06:31

Как защитить садовый участок от клещей: советы опытных огородников

06:29

Наступление РФ затормозится: захват Северодонецка и Лисичанска россиянами не изменит ход войны – ISWВидео

06:29

Старая Европа сдрейфила: есть ли у НАТО чем воевать за Литву и Эстониюмнение

05:30

Выезд мужчин за границу 2022: кто может уехать из Украины во время военного положения

04:59

Ангельская красота, немецкое качество: 51-летняя Клаудия Шиффер показала идеальное тело в купальнике

04:55

Возможны переговоры: астролог назвала месяц, который станет переломным в войне

04:40

Врежет пекло после "потопа": украинцам дали неожиданный прогноз погодыВидео

04:24

Как правильно пасынковать помидоры для щедрого урожая

04:12

Кейт Миддлтон и принц Уильям представили свой первый официальный портрет

03:42

Вдова солиста Ласкового мая рассказала о проклятье, которое лежит на всех членах группы

03:33

Пэрис Хилтон носит амулет в цветах флага УкраиныВидео

03:10

В какой цвет покрасить волосы после 40 лет: 4 оттенка, которые омолаживают всех женщин

02:37

"Показывает войну на грани": в ОП объяснили функцию АрестовичаВидео

Реклама
02:03

Гороскоп на неделю 27 июня-3 июля: Ракам – сплетни, Львам – опасные соблазны, Стрельцам – деньги

01:32

Битва за Донбасс - последний рывок оккупантов: Жданов поведал, что будет после боев за Луганщину

00:51

Приметы на 24 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

23 июня, четверг
23:55

Военная рассказала, должны ли люди в мирных городах жить на "полную катушку"

23:39

Кулеба поведал о переломном моменте на пути к кандидатству в ЕС

23:34

НАПК вводит санкции против "путинистов" Киркорова и Королевой

23:21

"Как же так, Боже": Леся Никитюк сообщила трагическую новость

23:18

Самый вкусный и превосходно нежный закусочный пирог-улитка из лаваша: простой рецепт за 10 минутВидео

23:10

Приметы на 25 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

23:08

ВСУ вышли из окружения под Северодонецком: в МВД раскрыли деталиВидео

23:04

За сутки на Донбассе россияне убили шестерых мирных жителей - ОВА

22:57

MONATIK посвятил стих войне в УкраинеВидео

22:43

Украину разжарит и засушит: синоптики назвали дату резкого потепленияВидео

22:38

От водопадов до пивоварни: опубликовано расследование о новом дворце ПутинаВидео

22:16

Российский муж Надежды Мейхер замалчивает войну в Украине и работает в стране-агрессоре

22:16

Ждали 120 дней и 30 лет: Зеленский отреагировал на решение ЕС по Украине

21:58

Смерть Юры Шатунова разбила сердце Сердючке

21:56

У Байдена анонсировали новые поставки в Украину мощных РСЗО HIMARSВидео

21:43

Украина официально получила статус кандидата на вступление в ЕС

21:35

"Мы из Украины": сеть взорвала новая патриотичная песня

Реклама
21:29

В Госдуме истерят из-за поставок HIMARS ВСУ: грозят ударить по посольству США в КиевеВидео

21:13

Оккупанты проводят в Мариуполе "перепись населения" и запрещают покидать город - разведкаВидео

21:09

Как и где правильно обменивать поврежденные доллары и евро во время войны - советы экспертовВидео

21:03

Окончательное решение: Евровидение-2023 пройдет не в Украине

20:55

"Вышки Бойко" пылают в Черном море после мощного удара ВСУ: новые снимкиВидео

20:55

Лицо похоже на перекошенную маску: Потап сильно изменился из-за болезни

20:51

Попадает в зону действия "Гарпунов": Жданов заявил, что ВСУ могут уничтожить Черноморский флот

20:42

На Скабееву готовилось покушение - СМИ

20:27

Оккупанты готовят "референдумы" в Херсонской и Запорожской областях: названа датаВидео

20:24

Переговоры о статусе кандидата для Украины идут сложнее, чем ожидалось - журналистВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять