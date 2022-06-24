Боец ВСУ сбил из ПЗРК Игла Ка-52 Аллигатор войск РФ: уничтожение вертолета врага он посвятил сыну

Украинский воин сокрушил свою первую вражескую цель в виде российского боевого вертолета Ка-52 / Коллаж ДШВ ВСУ, Википедия

Украинский военный из Десантно-штурмовых войск ВСУ в среду, 22 июня, из переносного зенитного ракетного комплекса Игла сокрушил военный вертолет войск РФ Ка-52 Аллигатор. Вражеский геликоптер удалось сбить одним пуском ракеты. Уничтожение своего первого российского боевого вертолета он посвятил сыну.

В пресс-службе ДШВ в Telegram рассказали о том, что крушащий удар по вертолету врага нанес Назар – стрелок-зенитчик 80-й отдельно Десантно-штурмовой бригады.

"Благодаря мастерству военнослужащего, вражеская воздушная цель была поражена с первого пуска ракеты",- указано в сообщении.

По его словам, около 8 утра в небе со стороны российских оккупантов появились три Аллигатора Ка-52. По всей видимости, они вели воздушную разведку. Вертолеты подлетели ближе, и боец открыл по ним огонь.

"Когда вертолеты приблизились, я навел на цель свой ПЗРК "Игла", и совершил пуск. Ракета попала в "вертушку". Из подбитого вертолета повалил густой черный дым", - отметил Назар.

Также он подчеркнул, что это его первая подбитая цель. Боец посвятил эту победу своему сыну.

Справка

Ка-52 Аллигатор

Ка-52 Аллигатор – это российский военный вертолет, предназначенный для разведки и проведения боев. В Минобороны РФ заявляли, что его стоимость оценивается в сумму около 15 миллионов долларов. В стоимость машины не входят боеприпасы, наземное оборудование и запчасти.

На балансе государства агрессора около 170 единиц Ка-52.

Аллигаторы могут поражать бронированную и не бронированную технику, личный состав и воздушные цели.

Силы обороны Украины неоднократно сбивали вертолеты Ка-52 за время полномасштабной войны с Россией.

Напомним, спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат говорил, что российская авиация уже больше 2 месяцев не залетает на территории, которые контролирует Киев. Она вынуждена действовать дистанционно, поскольку опасается сокрушительных ударов со стороны украинских войск.

Армия Украины уничтожает военную технику РФ

Ранее бойцы 74-й Отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев ранее сбили российский военный самолет Су-25 на Донбассе. Удар был нанесен из переносного зенитного ракетного комплекса Игла. Воины подчеркнули эффективную работу ПЗРК.

Бойцы территориальной обороны в Донецкой области сокрушили вражеский вертолет Ми 35-М. На опубликованных кадрах можно заметить возгорание и падение российского военного геликоптера после меткого попадания украинских военных.

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