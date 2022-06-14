Авиация РФ опасается крушащего удара от ВСУ: враг уже не летает на подконтрольные Киеву районы

Россия боится запускать свои военные самолеты в небо Украины - ВС ВСУ / Фото Reuters, Facebook

Россия опасается сокрушительных ударов по своей авиации со стороны ВСУ, поэтому ее боевые самолеты уже больше 2 месяцев не залетают в районы, которые контролирует Киев. Авиация врага теперь действует дистанционно. Подготовка к военному вторжению российского государства шла все 8 лет. Украине удалось сохранить свой авиационный потенциал, который не смог уничтожить враг. Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

Как сообщает 24 канал, в ходе своего брифинга он рассказал о том, что уже более 2 месяцев российская авиация не залетает на подконтрольные Украине территории, опасаясь сокрушительных ударов со стороны украинских войск. Оккупанты применяют вертолеты и ударную авиацию на временно оккупированных районах.

"Противник уже около 2 месяцев не залетают на нашу территорию Украины, которую контролируют ВСУ. Это большой показатель. На временно оккупированную территорию противник все-таки залетает, применяя вертолеты, ударную авиацию", - рассказал Игнат.

Украина была готова к нападению России

Киев все 8 лет готовился к вероятной атаке России на Украину и просчитывал все вероятные риски и планы оккупантов. Воздушные силы были готовы. После атаки российских войск в считанные минуты удалось вывести основную часть украинской авиации и личного состава из-под удара.

"Мы просчитывали риски и понимали планы захватчиков. Все надеялись, что удастся избежать конфликта. Но он произошел и Воздушные силы были к этому готовы. За считанные минуты после нападения приняли решение о выводе из-под удара основной части авиации, личного состава. В общем удалось спасти основной боевой потенциал Воздушных сил от его уничтожения", - сказал он.

Также Юрий Игнат подчеркнул, что Россия стремилась уничтожить Воздушные силы Украины с целью установления полного контроля над украинским небом.

Смотрите видео Главред - ВСУ сбивают самолеты российских оккупантов

Война России против Украины

Депутат Верховной Рады, представитель комитета ВР по вопросам безопасности Федор Вениславский ранее заявил о том, что Украина в скором времени может получить ПВО, которые заблокируют возможность ракетных и авиационных ударов даже в непосредственной близости к линии фронта. Киеву удалось наладить диалог с Западом, наметился прогресс на переговорах по поставкам систем противовоздушной обороны.

"Прогресс есть, и если раньше была определенная стена в этом направлении, то сейчас эта стена уже разрушена… Двигается не так быстро, как хотелось бы, но двигается", - отметил Вениславский.

Спикер Министерства обороны Украина Александр Мотузяник 13 июня рассказал о том, что оккупационные войска РФ не считают свои потери и стремятся захватить как можно больше украинских территорий. В Северодонецке захватчики несут серьезные потери и продвигаются исключительно за счет применения штурмовой авиации.

Другие новости: