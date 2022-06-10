Украине скоро могут дать ПВО, которое помешает РФ бить ракетами и авиацией – нардеп

Украина может получить на вооружение ПВО, которое защитит небо от ударов войск РФ - Вениславский / Коллаж Reuters, УНИАН

Украина уже в скором времени может получить системы противовоздушной обороны, которые сделают невозможными ракетные и авиационные удары даже в непосредственной близости к линии фронта. В диалоге с Западом по ПВО появился прогресс, процесс постепенно движется. Об этом заявил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский.

В эфире всеукраинского марафона UA Разом он рассказал о том, что Киеву удалось достичь прогресса на переговорах с западным миром по вопросу поставок систем противовоздушной обороны. Однако процесс идет не так быстро, как нужно Киеву.

Читайте такжеУкраина получит не только истребители США, но и системы ПВО с ПРО, чтобы закрыть небо – Жданов"Прогресс есть, и если раньше была определенная стена в этом направлении, то сейчас эта стена уже разрушена… Двигается не так быстро, как хотелось бы, но двигается", - сказал Вениславский.

Кроме того, он выразил надежду, что уже в скором времени украинское государство сможет получить от Запада такие системы ПВО, благодаря которым ракетные и авиационный удары со стороны российского агрессора станут невозможными.

(Надеется, что в ближайшее время Украина сможет получить системв ПВО, -ред.), которые точно смогут сделать невозможными даже те авиационные удары, которые сейчас наносятся (войсками РФ) в непосредственной близости к линии фронта", - подчеркнул Федор Вениславский.

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Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский 7 июня сделал заявление, согласно которому Вооруженные силы Украины не могут перейти к контрнаступлению из-за нехватки вооружений. У российских войск значительно больше оружия, а украинское государство стремится сохранить жизни своих военных.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что армии Украины для перехода в контрнаступление нужны сотни единиц ракетных систем, артиллерии, а также боевые самолеты, танки и тысячи беспилотников. Также нужно сформировать 6 бригад численностью 25 тысяч человек.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба полагает, что Запад должен поставлять Киеву больше оружия. Украинские войска серьезно уступают оккупантам РФ в артиллерии на Донбассе. Без поставок оружия в достаточном объеме украинским войскам сложно остановить наступление захватчиков, не говоря уже о контрнаступательной операции.

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