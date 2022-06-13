Применяют штурмовую авиацию: в Северодонецке сейчас идут ожесточенные бои

Северодонецк / Луканская ОВА

Оккупанты не считают свои потери в Украине, однако пытаются захватить как можно больше территории. Как заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, российские войска применяют тактику времен Второй мировой войны.

По его словам, оккупанты основным достижением считают оцепление украинских войск и захват территорий.

"Особое значение враг придает значительному преимуществу в артиллерии и бронетехнике, практически не применяя маневры пехотой. Об этом свидетельствует анализ сообщений, в частности, о ходе боевых действий в городской застройке города Северодонецка, где продолжаются уличные бои, командование врага не считается с потерями и пытается захватить как можно больше территории Украины. Оккупанты несут значительные потери в пехотных подразделениях росгвардии и вооруженных сил России и продвигаются только применяя штурмовую авиацию", - рассказал спикер Министерства обороны.

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Ситуация в Северодонецке

Глава военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк 11 июня заявил, что в Северодонецке идут уличные бои и постоянные бомбардировки.

По его словам, треть города контролируют ВСУ – построена линия обороны. В прилегающих жилых кварталах идут бои, украинские войска пытаются вытеснить захватчиков.

В городе нет воды и света уже около двух месяцев.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай 11 июня говорил, что армия Украины побеждает в уличных боях за Северодонецк, но враг артиллерией буквально разбирает город. Украинским войскам приходится занимать новые позиции.

Согласно данным сводки Генштаба 12 июня оккупанты РФ на Северодонецком направлении ведут штурмовые действия в Северодонецке. Успеха достичь им не удается. Продолжают идти бои в районе Тошковки.

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