"Убрали хлам с неба": бойцы ВСУ сбили из ПЗРК российский самолет на Донбассе

Бойцы ВСУ сбили из ПЗРК российский самолет на Донбассе / ДШВ ВСУ

Украинские воины уничтожили на Донбассе российский самолет Су-25.

Воины попали во вражеское воздушное судно из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) "Игла". Об этом сообщает 72 ОМБр им. Черных Запорожцев в Facebook.

Украинские бойцы отмечают, что очищают от оккупантов не только землю, но и небо.

"Мы снова в Донецкой области. И непрестанно снова уничтожаем разную колорадскую нечисть. И не только с нашей земли. В небе тоже немало вредителей, но на одного уже меньше", – говорится в сообщении.

Воины ВСУ отметили, что вражеский самолет упал "громко и ярко".

"СУ-25 рашистов решил поинтересоваться: "А кто здесь?" Ответ был мгновенный. Грохнулся громко и ярко. Потому что в умелых руках и ПЗРК "Игла" хороший инструмент для уборки всяческого хлама с неба. А с руками у нас всё в порядке", – отмечается в сообщении.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал заявления, которые звучали из уст различных деятелей, якобы на фронте ежедневно гибнут 200-300, а то и 1000 украинских воинов. Он сказал, что эти деятели даже не имеют доступа к такой информации и что такими заявлениями нельзя разбрасываться.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, украинские воины за сутки уничтожили на фронте около 30 единиц различной техники и вооружения врага. Украинские воины на Харьковском направлении нацелены на то, чтобы прорваться в тыл войск оккупантов, которые действуют на Славянском направлении.

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