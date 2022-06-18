Когда ВСУ укрепит позиции на фронте: Арахамия назвал месяц возможного возобновления переговоров с РФ

Арахамия назвал месяц возможного возобновления переговоров с РФ/ Facebook Арахамия, Генштаб ВСУ

Украина может возобновить переговоры с Россией относительно войны после ряда контратак ВСУ, когда украинские военные будут иметь более сильные позиции на фронте.

Об этом сказал глава фракции "Слуга народа" и глава переговорной группы с РФ по войне Давид Арахамия, пишет "Голос Америки". Он также назвал примерное время, когда это может произойти – конец августа этого года.

"Конец августа (когда Украина может возобновить переговоры с усиленной позиции – ред.)", – отметил Арахамия.

Однако по понятным причинам он не уточнял, о каком именно укреплении позиций ВСУ идет речь.

"Мы не хотим делиться нашими планами с русскими, потому что они могут это увидеть в открытых источниках. Но я думаю, мы проведем операцию по контрнаступлению в некоторых местах", – отметил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным. Киев готов к формату переговоров, который предусматривает окончание боевых действий и вывод российских оккупационных войск с украинских территорий.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова вести мирные переговоры с Россией лишь в том случае, если Кремль намеревается положить конец войне.

Читайте также: