Украина пойдет на мирные переговоры с РФ, если Кремль будет намерен положить конец войне - Зеленский

Зеленский назвал условия мирных переговоров с РФ / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова вести мирные переговоры с Россией только в том случае, если Кремль будет намерен положить конец войне.

Как отметил глава государства в интервью изданию ZDF, у Украины "нет времени на разговоры, которые не работают".

"Мы точно знаем, что делаем. Подчеркиваю, у нас нет сомнений, и мы готовы говорить только в том случае, если другая сторона готова положить конец войне", - сказал Зеленский.

Отвечая на вопрос, рассматривает ли он возможность передачи украинской территории в обмен на мир, Зеленский сказал: "Мы на своей земле, это наш народ, это наша территория и очень больно терять людей. Но мы потеряем все, если проиграем России в этой войне".

Переговоры России и Украины

В начале апреля президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины нет иного выбора, кроме как садиться за стол переговоров с Российской Федерацией. Поскольку только президент РФ Владимир Путин может остановить войну.

29 апреля Владимир Зеленский сделал заявление, что переговоры Киева и Москвы - под серьезным вопросом из-за зверств армии России на оккупированных территориях. Кроме того, по его мнению, только прямые переговоры на уровне глав государств и договоренности будут выполняться.

13 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов лично встретиться и поговорить с главой страны-агрессора Владимиром Путины. Но переговоры должны проходить без прокремлевских посредников и на условиях диалога, а не ультиматумов.

20 мая член российской делегации в переговорах с Украиной Леонид Слуцкий не исключил возобновление переговоров. При этом он утверждает, что это зависит от Киева.

21 мая Владимир Зеленский заявил, что повестка дня возможной встречи с Владимиром Путиным зависит, прежде всего, от момента таких переговоров. Однако их цель с самого начала была такой - это обмен пленными, деоккупация и окончание войны.

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