УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Украина пойдет на мирные переговоры с РФ, если Кремль будет намерен положить конец войне - Зеленский

14 июня 2022, 06:30

По словам президента, у Украины "нет времени на разговоры, которые не работают".

зеленский
Зеленский назвал условия мирных переговоров с РФ / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова вести мирные переговоры с Россией только в том случае, если Кремль будет намерен положить конец войне.

Как отметил глава государства в интервью изданию ZDF, у Украины "нет времени на разговоры, которые не работают".

"Мы точно знаем, что делаем. Подчеркиваю, у нас нет сомнений, и мы готовы говорить только в том случае, если другая сторона готова положить конец войне", - сказал Зеленский.

Отвечая на вопрос, рассматривает ли он возможность передачи украинской территории в обмен на мир, Зеленский сказал: "Мы на своей земле, это наш народ, это наша территория и очень больно терять людей. Но мы потеряем все, если проиграем России в этой войне".

Переговоры России и Украины

В начале апреля президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины нет иного выбора, кроме как садиться за стол переговоров с Российской Федерацией. Поскольку только президент РФ Владимир Путин может остановить войну.

29 апреля Владимир Зеленский сделал заявление, что переговоры Киева и Москвы - под серьезным вопросом из-за зверств армии России на оккупированных территориях. Кроме того, по его мнению, только прямые переговоры на уровне глав государств и договоренности будут выполняться.

13 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов лично встретиться и поговорить с главой страны-агрессора Владимиром Путины. Но переговоры должны проходить без прокремлевских посредников и на условиях диалога, а не ультиматумов.

20 мая член российской делегации в переговорах с Украиной Леонид Слуцкий не исключил возобновление переговоров. При этом он утверждает, что это зависит от Киева.

21 мая Владимир Зеленский заявил, что повестка дня возможной встречи с Владимиром Путиным зависит, прежде всего, от момента таких переговоров. Однако их цель с самого начала была такой - это обмен пленными, деоккупация и окончание войны.

Другие новости:

война в Украине Владимир Зеленский Владимир Путин новости Украины война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

07:01

"Не нужно балансировать между Украиной и РФ": Зеленский призвал Шольца к более уверенной поддержке Киева

06:30

Украина пойдет на мирные переговоры с РФ, если Кремль будет намерен положить конец войне - Зеленский

06:21

Почему Украина вправе требовать от Запада вооружения, а не проситьмнение

05:00

На Западе боятся победы Украины – Шольц, Макрон и Драги приедут, чтобы давить на Зеленского – ЖдановВидео

04:20

Мощные грозы и сильнейший шторм: синоптики предупредили о серьезном похолодании в УкраинеВидео

Реклама
03:51

Связь с космосом потеряна: Жанна Агузарова перешла на сторону рашистов

03:20

ВСУ готовятся к большому наступлению: успехи на юге отвлекают врага от Донбасса - аналитикВидео

03:10

Не спешите выбрасывать уникальный цветок: очень простой и полезный рецепт варенья из лепестков пионВидео

02:47

Панин оскорбил россиян и наговорил себе на статью: " Все мерзавцы, подлецы, преступники и идиоты"

02:43

"Вам со мной не скучно?": Волочкова решила удивить расставленными ногами со свечой в руках

02:40

Северодонецк сам "блокирует" наступление оккупантов - военный экспертВидео

02:10

Пионы будут долго и пышно цвести: все секреты ухода за "царем цветов"Видео

01:33

Война станет позиционной: Жданов сказал, когда РФ ослабит наступлениеВидео

00:51

Приметы на 14 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

13 июня, понедельник
23:50

Полнолуние 14 июня: 5 вещей, которые принесут деньги в СуперлуниеВидео

23:39

Зеленский рассказал, сколько населенных пунктов удалось освободить от оккупантовВидео

23:14

"Оккупанты радостно продвигаются": на Харьковском направлении случилась маленькая зрада - АрестовичВидео

22:54

Судьба Украины – возвращать и укреплять: Зеленский разнес посягательства Путина на украинские землиВидео

22:48

Перец будет крупным и сладким: как приготовить самое эффективное удобрение своими рукамиВидео

22:39

Кабмин запретил экспорт угля и газа из УкраиныВидео

Реклама
22:14

США наверняка отдаст ВСУ все необходимое им оружие - глава ПентагонаВидео

22:08

Улетели еще 10 миллионов: ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52 под ИзюмомВидео

21:54

Цены на гречку: эксперты спрогнозировали, когда стоимость упадет и закончится дефицитВидео

21:53

Украина победит в войне против России благодаря "трем китам" - ЕрмакВидео

21:52

Россия собралась до 1 сентября аннексировать Мариуполь и Донецкую область – советник мэраВидео

21:33

В ВСУ грузинские бойцы сложным дальним выстрелом из "Стугны" сожгли в пепел технику оккупантовВидео

21:24

Шольц ответил на жесткую критику из-за задержки поставок вооружения УкраинеВидео

21:02

Публицист рассказал, какие страны Европы хотят заставить Украину пойти на мир с РоссиейВидео

21:00

Шольц дерзко ответил на вопрос о его возможной поездке в Украину: "представитель уже все сказал"Видео

20:48

Армия Украины бьется с войсками РФ, но у врага больше сил: нужны ПВО и тяжелое оружие – МинобороныВидео

20:44

Литва поставит Украине крупную партию "убийц орков"Видео

20:38

Российские олигархи летают по Европе несмотря на санкции - WeltВидео

20:19

Умер звезда сериала Роксолана - актер Рафаэль Котанджян

20:18

"Почему оно с коня не упало и не откинуло копыта": в Сети глумятся над фото Лаврова на лошади

20:10

Приметы на 15 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

20:03

Войска РФ пытаются окружить ВСУ на Донбассе и стремятся взять Северодонецк – ГенштабВидео

19:40

Как доллары у украинцев точно не возьмут в обменниках: СМИ дали ответВидео

19:30

"Все мосты разрушены и люди выживают": ситуация в Северодонецке очень тяжелаяВидео

19:27

Грузия заслуживает статуса кандидата в ЕС больше, чем Украина - премьер ГарибашвилиВидео

19:21

Тревожные сигналы для Украины: почему Киев вскоре начнут уламывать на компромиссы с Путиныммнение

Реклама
19:11

Президент Франции Макрон 15 июня посетит с визитом УкраинуВидео

18:59

Каким мужчинам разрешат временно покидать Украину при военном положении: ответ МинцифрыВидео

18:57

Воевал против сына и расстреливал дома в Северодонецке: ВСУ взяли в плен "милиционера ДНР"Видео

18:55

Одной "Императрицей" на два стула: Ирина Аллегрова набивается в друзья Алле Пугачевой

18:24

Депутаты Мариуполя помогли России уничтожать основную инфраструктуру города за 7 дней - мэрВидео

18:17

России уже нечего предложить миру, кроме торжественных похорон Путинамнение

18:16

Будет атмосферный фронт: Диденко рассказала, где украинцам стоит ждать дождей

18:05

Украинцы смогут получить паспорта за границей: в Кабмине рассказали детали

17:59

Гороскоп для Украины: что принесет полнолуние в июне каждому знаку зодиакаВидео

17:51

Применяют штурмовую авиацию: в Северодонецке сейчас идут ожесточенные боиВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять