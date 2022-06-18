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ВСУ нацелены прорваться в тыл войск РФ на Славянском направлении – Генштаб

18 июня 2022, 08:39

Украинские воины за сутки уничтожили на фронте около 30 единиц различной техники и вооружения врага.

украинские военные, ВСУ
ВСУ нацелены прорваться в тыл войск РФ на Славянском направлении/ Генштаб ВСУ, Reuters

Украинские воины на Харьковском направлении нацелены на то, чтобы прорваться в тыл войск оккупантов, действующих на Славянском направлении.

Однако враг не дает этого сделать, а также блокирует выход защитников Украины к государственной границе. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины в сводке по состоянию на утро 18 июня.

"На Харьковском направлении враг пытается не допустить выхода Сил обороны на государственную границу Украины и в тыл российской группировки войск, действующей на Славянском направлении. С целью восстановления маршрутов снабжения через железнодорожные путепроводы, планирует прокладку дополнительных железнодорожных веток", - говорится в сообщении.

На Славянском направлении оккупанты бросают все силы на то, чтобы вести наступление в направлении города Славянск, там продолжаются боевые действия. Враг пытался возобновить штурм в районе населенного пункта Краснополье, там продолжаются бои.

На Донецком направлении российские окупать основные усилия направляют на Северодонецкий и Бахмутский направления.

"На Северодонецком направлении противник продолжает огневой влияние из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре близ Лисичанска, Метьолкіного, Устинівки и Воронового", – отмечают в Генштабе ВСУ.

Продолжаются бои за Северодонецк. Противник пытался улучшить свое тактическое положение, и с этой целью вел штурм за пределами города, однако успеха не достиг.

Враг на Бахмутском направлении обстреливал не только позиции украинских военных, но и гражданскую инфраструктуру в ряде населенных пунктов.

Воины ВСУ в очередной раз нанесли потери противнику вблизи горного, Берестового и Кодемы. Оккупанты после неудачного штурма вынуждены были отойти.

Также РФ из-за значительных потерь пришлось отвести от линии фронта подразделения одного из мотострелковых полков.

"В результате огневого поражения Силами обороны Украины, подразделения 11-го отдельного мотострелкового полка 1-го армейского корпуса понесли значительные потери и выведены из района ведения боевых действий для восстановления боеспособности", – говорится в сообщении.

Читайте такжеВ НАТО Украина вряд ли вступит: там ждут, пока она "перемелет военную машину РФ" – ЖдановВраг не вел активных действий на Авдеевском, Кураховском, Новопавловскому и Запорожском направлениях однако обстреливал там гражданскую инфраструктуру.

Чтобы сдержать украинских воинов, противник обстреливал их позиции вблизи ряда населенных пунктов на Южнобугском направлении. В то же время захватчики пытаются усовершенствовать инженерное оборудование передовых позиций, а также минируют опасные участки вдоль реки Ингулец.

"Враг продолжает нести потери в живой силе и технике. По имеющейся информации, за прошедшие сутки подразделения Сил обороны уничтожили как минимум 30 единиц различной техники и вооружения врага. Сейчас информация уточняется и будет опубликована чуть позже. Продолжаются подрывы складов боеприпасов врага. Фиксируется увеличение случаев дезертирства российских оккупантов", – добавили в Генштабе ВСУ.

Напомним, рано утром в субботу, 18 июня, российские войска нанесли ракетный удар по городу Кременчуг Полтавской области. По предварительным данным, от шести до восьми российских ракет попали по нефтеперерабатывающему заводу и другим объектам инфраструктуры города.

Ранее сообщалось, что на Луганщине город Лисичанск находится под полным контролем ВСУ. В город удается ежедневно завозить гуманитарные грузы, о его окружении речь не идет.

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