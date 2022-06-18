США передумали продавать Украине мощные ударные дроны MQ-1C Grey Eagle: в чем причина

Четыре беспилотника MQ-1C Grey Eagle изначально предназначались для армии США / Фото General Atomics

В администрации президента США Джо Байдена приостановили работу по подготовке сделки по продаже Украине четырех ударных беспилотников MQ-1C Grey Eagle. Ранее план по продаже БПЛА был одобрен Белым домом.

Как пишет Reuters, в Штатах боятся, что их секретное оборудование для наблюдения может попасть в руки потенциального врага - России.

Предостережение от продажи было выдвинуто во время углубленной проверки Управлением по безопасности оборонных технологий Пентагона, которому поручено охранять дорогие технологии от рук врага.

Возражение против экспорта беспилотников возникло из-за опасений, что радар и оборудование для наблюдения на БПЛА могут создать угрозу безопасности Соединенных Штатов, если попадут в руки России.

Источники в Пентагоне сообщили, что это соображение было упущено из виду при первоначальном рассмотрении, но всплыло на переговорах в конце прошлой недели.

Решение о продолжении сделки в настоящее время рассматривается вышестоящими инстанциями в Пентагоне, но сроки принятия какого-либо решения неясны. Одним из решений могла бы стать замена существующего радарного и сенсорного комплекса на упрощенный вариант, но на его разработку и установку могут уйти месяцы.

Отмечается, что четыре беспилотника Grey Eagle производства General Atomics изначально предназначались для армии США.

MQ-1C Grey Eagle - харктеристики

Grey Eagle – новейшие беспилотники, которые могут находиться в воздухе до 30 и более часов, в зависимости от миссии, и собирать огромные объемы данных для разведывательных целей. Также могут нести до восьми мощных ракет Hellfire.

Согласно официальным документам, MQ-1C Grey Eagle стоят от 10 миллионов долларов за экземпляр.

"MQ-1C – это гораздо более крупный беспилотник с максимальным взлетным весом, примерно в три раза превышающим Bayraktar-TB2, с соответствующими преимуществами в грузоподъемности, дальности и выносливости", – сказал эксперт по БПЛА Дэн Геттингер.

MQ-1C также совместим с большим количеством боеприпасов, чем Bayraktar-TB2. Украинские Байрактары оснащены 22-килограммовыми ракетами MAM-L турецкого производства, что составляет примерно половину веса Hellfire.

Как сообщал Главред, Комитет Сената США по вооруженным силам одобрил выделение дополнительных 45 млрд долларов для увеличения оборонного бюджета в 2023 году. Значительную часть предложили выделить на помощь Украине.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил по итогам "Рамштайн-3", что Украине будет поставлено больше вооружения. В частности, это 155-мм пушки, HIMARS, Harpoons, вертолеты из Словакии; артиллерия из Канады, Польши и Нидерландов, РСЗО из Германии.

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