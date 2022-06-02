В три раза мощнее Байрактара: США готовы продать Украине боевые беспилотники Grey Eagle – Reuters

Украина может получить от США мощные ударные дроны MQ-1C Gray Eagle / Фото U.S. Army

Администрация президента США Джо Байдена планирует продать Украине четыре беспилотника MQ-1C Grey Eagle, которые могут быть вооружены ракетами Hellfire для использования на поле боя против России.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на три источника, знакомые с ситуацией. При этом не исключено, что продажа беспилотников может быть заблокирована Конгрессом.

Администрация Байдена намерена уведомить Конгресс о возможной продаже беспилотников Украине в ближайшие дни, после чего ожидается публичное заявление, сообщил официальный представитель США.

MQ-1C Grey Eagle - харктеристики

Grey Eagle – новейшие беспилотники, которые могут находиться в воздухе до 30 и более часов, в зависимости от миссии, и собирать огромные объемы данных для разведывательных целей. Также могут нести до восьми мощных ракет Hellfire.

"MQ-1C – это гораздо более крупный беспилотник с максимальным взлетным весом, примерно в три раза превышающим Bayraktar-TB2, с соответствующими преимуществами в грузоподъемности, дальности и выносливости", – сказал эксперт по БПЛА Дэн Геттингер.

MQ-1C также совместим с большим количеством боеприпасов, чем Bayraktar-TB2. Украинские Байрактары оснащены 22-килограммовыми ракетами MAM-L турецкого производства, что составляет примерно половину веса Hellfire.

По словам Геттингера, обучение системе БПЛА, производимой General Atomics, обычно занимает месяцы, но в последние недели был предложен сокращенный план обучения опытных украинских операторов.

Средства на покупку беспилотников выделены из 40 млрд долларов американского пакета военной помощи Украине.

Военная помощь Украине

СШАпередадут Украине реактивные системы залпового огня HIMARS. Днем 1 июня государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил, что Вашингтон выделяет новый пакет военной помощи Украине. Он сообщил, что в пакет вошли и ракетные системы, поскольку Украина пообещала не использовать их для ударов по территории России.

В Белом доме официально подтвердили отправку РСЗО, а также уточнили, что речь идет о HIMARS и боеприпасах к ним.

Первые четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, которые США передадут Украине, уже находятся в Европе. Об этом сообщил замминистра обороны США по политике Колин Кол. Тренинги по управлению РСЗО HIMARS займут около трех недель, еще около двух недель может потребоваться для обучения обслуживанию систем.

Тем временем Великобритания просит США согласовать отправку Украине реактивных систем залпового огня M270 MLRS. США должны официально одобрить этот шаг из-за экспортных правил, хотя администрация Байдена почти наверняка даст зеленый свет.

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