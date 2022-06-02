Четыре HIMARS для Украины уже в Европе: когда американские РСЗО попадут на фронт

Четыре РСЗО M142 HIMARS уже находятся в Европе / Фото Википедия

Первые четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, которые США передадут Украине, уже находятся в Европе. Об этом сообщил замминистра обороны США по политике Колин Кол.

По его словам, в ожидании потенциального решения президента США Джо Байдена Министерство обороны заранее разместило системы HIMARS в Европе, чтобы обеспечить их быструю доставку украинцам, передает пресс-служба Пентагона.

Кол добавил, что Пентагон разработал план, предполагающий возможность немедленного начала обучения украинских военных безопасному и эффективному управлению системой, а также ее обслуживанию.

Тренинги по управлению РСЗО HIMARS займут около трех недель, еще около двух недель может потребоваться для обучения обслуживанию систем.

Кол подчеркнул, что США дают Украине HIMARS для оборонительных целей, и это включает в себя использование этих систем для наступления, которое позволит освобождать оккупированные территории Украины, поскольку в данном случае это является самозащитой.

Представитель Пентагона сообщил, что сначала Украина получит четыре системы HIMARS и ракеты к ним, количество которых он отказался назвать. При необходимости число боеприпасов будет быстро увеличено.

После того, как системы будут использованы в боевых действиях, американцы и украинцы проанализируют их эффективность на поле боя. Затем будет согласовываться решение о дальнейшей военной помощи.

Справка. М142 HIMARS (аббр. High Mobility Artillery Rocket System) - это американская реактивная система залпового огня на колёсном шасси.

Дальность – 2-500 км (максимальная дальность – лишь экспериментальной ракетой PrSM). HIMARS может нести шесть снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету.

Как сообщал Главред, США все же передадут Украине реактивные системы залпового огня HIMARS, вокруг которых последнюю неделю шли активные обсуждения. Днем 1 июня государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил, что Вашингтон выделяет новый пакет военной помощи Украине. Он сообщил, что в пакет вошли и ракетные системы, поскольку Украина пообещала не использовать их для ударов по территории России.

В Белом доме официально подтвердили отправку РСЗО, а также уточнили, что речь идет о HIMARS и боеприпасах к ним.

Тем временем Великобритания просит США согласовать отправку Украине реактивных систем залпового огня M270 MLRS. США должны официально одобрить этот шаг из-за экспортных правил, хотя администрация Байдена почти наверняка даст зеленый свет.

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