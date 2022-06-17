В США увеличат оборонный бюджет-2023 на $45 млрд: значительную часть расходов хотят выделить Украине

США запланировали выделить Украине значительную часть расходов на оборону в 2023 году / Reuters

Комитет Сената США по вооруженным силам одобрил выделение дополнительных 45 млрд долларов для увеличения оборонного бюджета в 2023 году. Значительную часть предложили выделить на помощь Украине.

Общий размер оборонных расходов в следующем году составит 847 млрд долларов, что на 8% превышает оборонный бюджет текущего года, передает Military Times. Сам проект бюджета опубликован на сайте комитета.

В эту сумму войдут увеличение выплат военным и гражданским сотрудникам вооруженных сил на 4,6%, закупка новой авиационной, морской и сухопутной техники, а также боеприпасов и поддержка Украины.

Только в рамках одной программы "Инициатива содействия безопасности Украины" предлагается выделить Киеву 800 млн долларов.

Кроме прямой помощи Украине, в законе предусмотрено выделение 2,7 млрд долларов на производство переносных зенитных комплексов Stinger и противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Кроме того, в бюджете заложены расходы на разработку ядерной крылатой ракеты морского базирования, от которой администрация Джо Байдена рекомендовала военным отказаться, а также продолжение эксплуатации 12 кораблей ВМС, которые планировалось вывести из состава флота.

Также расходы предусматривают продолжение эксплуатации свободнопадающей атомной бомбы B83 мощностью до 1,2 Мт, которую также собирались снять с боевого дежурства по инициативе Байдена.

Читайте такжеИтоги встречи Рамштайн-3: почему Украина может одержать победу в войне с РоссиейКомитет Палаты представителей по делам вооруженных сил доработает свою собственную версию законопроекта на следующей неделе во время заседания 22 июня. Возможно, это даст время для голосования всей палаты до того, как законодатели покинут Вашингтон на августовские каникулы.

"Каждый год законопроект об обороне важен, но в этом году он стал еще более важным из-за того, что мы наблюдаем в Украине. Реальность конфликта между великими державами, который некоторые из нас возможно считали исчерпанным, демонстрирует, что вопросы войны, мира и дипломатии не остаются в зеркале заднего вида. Они не теоретические, а настоящие", - заявил сенатор Тим Кейн журналистам в четверг.

Как сообщал Главред, Канада объявила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Он будет включать заменяемые артиллерийские стволы для поддержания дальности и точности. О выделении новой военной помощи объявила министр обороны Канады Анита Ананд.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил по итогам "Рамштайн-3", что Украине будет поставлено больше вооружения. В частности, это 155-мм пушки, HIMARS, Harpoons, вертолеты из Словакии; артиллерия из Канады, Польши и Нидерландов, РСЗО из Германии.

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