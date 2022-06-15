Вслед за США: Канада объявила о новой военной помощи Украине

Канада / УНИАН

Канада объявила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Он будет включать заменяемые артиллерийские стволы для поддержания дальности и точности.

О выделении новой военной помощи объявила министр обороны Канады Анита Ананд, передает The Guardian.

Она заявила, что Украине предоставят 10 заменяемых стволов, предназначенных для гаубиц М777, которые ранее передали западные партнеры.

Стоимость очередного пакета составляет около 9 млн канадских долларов (5,7 млн фунтов стерлингов).

"Мы будем продолжать круглосуточно работать, чтобы предоставлять Украине всеобъемлющую военную помощь, необходимую для защиты суверенитета и безопасности", - отметила министр.

Напомним, сегодня в Брюсселе прошла встреча в формате Рамштайн по военной поддержке Украины.

Читайте такжеНовый пакет помощи на 1 млрд долларов: что получит Украина

Встреча 40 министров обороны на авиабазе США Рамштайн

26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась встреча международной консультативной группы по вопросам поддержки Украины с участием министров обороны более 40 стран, в том числе министра обороны Украины Алексея Резникова. Встречу инициировал глава Пентагона Ллойд Остин.

Тот заявил, что союзники будут каждый месяц встречаться для обсуждения оборонных потребностей Украины.

Позднее руководитель Минобороны Алексей Резников заявлял - Киев ожидает от встреч в таком формате продолжения и усиления поставок оружия от западных союзников ‒ причем тех, которые значительно усилят ВСУ и будут крайне неприятными для русских оккупантов.

Читайте также: