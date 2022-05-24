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Резников рассказал, какие приятные сюрпризы ждут ВСУ в поставках оружия после "Рамштайна-2"

24 мая 2022, 16:26

По словам украинского военного министра Алексея Резникова, Украина уже получила подтверждение относительно усиления собственной береговой обороны.

Ракеты, Резников
Резников рассказал, какие приятные сюрпризы ждут ВСУ в поставках оружия / ua.depositphotos.com и УНИАН

Официальный Киев ожидает продолжения и усиления поставок оружия от западных союзников ‒ причем тех, которые значительно усилят ВСУ и будут крайне неприятными для русских оккупантов. Именно такой пост опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook руководитель Минобороны Алексея Резников, комментируя результаты онлайн-встрече контактной группы стран-союзников в поддержку Украины (так называемый Рамштайн-2).

По его словам, Украина уже получила подтверждение относительно усиления собственной береговой обороны. В частности, речь идет о пусковых установках и противокорабельных ракетах модели Harpoon.

"Рассчитываю, что на следующей встрече в июне смогу доложить коллегам о результатах применения оружия, о котором шла речь на встрече 23 мая. Да, среди прочего, мы уже получили подтверждение об усилении нашей береговой обороны. В частности, речь идет о пусковых установках и противокорабельных ракетах". Harpoon. Решение было найдено благодаря объединению усилий нескольких наших стран-партнеров. Также говорилось и о других приятных сюрпризах, которые усилят мощь Украинской армии, и будут неприятными для врага. Но об этом – впоследствии", – пообещал он", ‒ написал Резников.

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Напомним, ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о том, что, когда Украина получит от западных союзников ракеты Harpoon, российские оккупанты могут потерять очередные корабли, как это было с флагманом Черноморского флота крейсером "Москва".

"История с Москвой может повториться. Теперь они будут вынуждены держаться еще дальше или маневрировать. Попытки взять Змеиный или куда-то пострелять могут горько заканчиваться. Это серьезная история", – отметил Арестович.

Встреча 40 министров обороны на авиабазе США Рамштайн

26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась встреча международной консультативной группы по вопросам поддержки Украины с участием министров обороны более 40 стран, в том числе министра обороны Украины Алексея Резникова. Встречу инициировал глава Пентагона Ллойд Остин.

Глава Пентагона заявил, что союзники будут каждый месяц встречаться для обсуждения оборонных потребностей Украины.

Остин подчеркнул, что союзникам Украины нельзя терять время, и напомнил, что следующие недели полномасштабной войны будут ключевыми для нашей страны. Также он сказал, что страны удваивают общие усилия по усилению ВС Украины.

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Автор: Егор Бунин
ВСУ Алексей Резников
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