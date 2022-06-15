Украина получит корабельные ракеты Harpoon и РЗСО - британский министр обороны / ua.depositphotos.com

Власти Великобритании всерьез рассматривают возможность отправки Украине уже в ближайшее время дополнительных противокорабельных ракет модификации Harpoon. Об этом пишет западное авторитетное новостное агентство Reuters со ссылкой на слова министра обороны Соединенного королевства Бена Уоллеса.

Чиновник заявил, что поставка управляемых реактивных систем залпового огня (РСЗО), которую Лондон пообещал Киеву, будет "неизбежной".

"Очевидно, что мы изучаем большие противокорабельные возможности, чем мы уже заложили, в семействе систем вооружений Brimstone", – сказал Уоллес.

Также британский военный министр отметил, что Великобритания тщательно изучает возможность дополнить голландские и датские поставки вооружения Украине своими противокорабельными ракетами Harpoon.

Кроме того, по словам министра, для Украины нужно сделать больше и в плане обучения военнослужащим. Это стало постепенно столь же важным, как и отправка оружия, подытожил Уоллес.

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Встреча 40 министров обороны на авиабазе США Рамштайн

26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась встреча международной консультативной группы по вопросам поддержки Украины с участием министров обороны более 40 стран, в том числе министра обороны Украины Алексея Резникова. Встречу инициировал глава Пентагона Ллойд Остин.

Тот заявил, что союзники будут каждый месяц встречаться для обсуждения оборонных потребностей Украины.

Позднее руководитель Минобороны Алексей Резников заявлял - Киев ожидает от встреч в таком формате продолжения и усиления поставок оружия от западных союзников ‒ причем тех, которые значительно усилят ВСУ и будут крайне неприятными для русских оккупантов.

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