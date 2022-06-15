УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Украина получит корабельные ракеты Harpoon и РЗСО - британский министр обороны

15 июня 2022, 21:50

Британия рассматривает возможность отправки Украине дополнительных противокорабельных ракет Harpoon, кроме вооружения, которое она уже обещала.

Гарпун, корабль
Украина получит корабельные ракеты Harpoon и РЗСО - британский министр обороны / ua.depositphotos.com

Власти Великобритании всерьез рассматривают возможность отправки Украине уже в ближайшее время дополнительных противокорабельных ракет модификации Harpoon. Об этом пишет западное авторитетное новостное агентство Reuters со ссылкой на слова министра обороны Соединенного королевства Бена Уоллеса.

Чиновник заявил, что поставка управляемых реактивных систем залпового огня (РСЗО), которую Лондон пообещал Киеву, будет "неизбежной".

"Очевидно, что мы изучаем большие противокорабельные возможности, чем мы уже заложили, в семействе систем вооружений Brimstone", – сказал Уоллес.

Также британский военный министр отметил, что Великобритания тщательно изучает возможность дополнить голландские и датские поставки вооружения Украине своими противокорабельными ракетами Harpoon.

Кроме того, по словам министра, для Украины нужно сделать больше и в плане обучения военнослужащим. Это стало постепенно столь же важным, как и отправка оружия, подытожил Уоллес.

Читайте такжеРакеты Harpoon уже на боевом дежурстве ВСУ: ЧФ отошел, чтобы не пойти по пути "Москвы" – Резников

Встреча 40 министров обороны на авиабазе США Рамштайн

26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась встреча международной консультативной группы по вопросам поддержки Украины с участием министров обороны более 40 стран, в том числе министра обороны Украины Алексея Резникова. Встречу инициировал глава Пентагона Ллойд Остин.

Тот заявил, что союзники будут каждый месяц встречаться для обсуждения оборонных потребностей Украины.

Позднее руководитель Минобороны Алексей Резников заявлял - Киев ожидает от встреч в таком формате продолжения и усиления поставок оружия от западных союзников ‒ причем тех, которые значительно усилят ВСУ и будут крайне неприятными для русских оккупантов.

Другие новости:

Автор: Егор Бунин
ракета новости Великобритании Гарпун война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:43

Киркоров сбежал от вопроса о "спецоперации" в Украине

22:31

Херсон все ближе: ВСУ стерли с лица земли штаб оккупантов в областиВидео

22:27

"Это очень жестокая битва": генерал США о ситуации на ДонбассеВидео

22:06

Известный украинский ведущий рассказал, почему Максим Галкин отказался от интервью про Украину

22:00

Крымский мост - цель номер один после получения тяжелого вооружения - генерал ВСУ МарченкоВидео

Реклама
21:52

Оккупанты пойдут на штурм: когда ждать резкого обострения в войне с Россией - гороскоп для УкраиныВидео

21:50

Украина получит корабельные ракеты Harpoon и РЗСО - британский министр обороны

21:36

Данилов рассказал, почему РФ больше не нужны "референдумы" в захваченных районахВидео

21:27

Новый пакет помощи на 1 млрд долларов: что получит УкраинаВидео

21:23

66-летняя Лариса Долина шокировала морщинистым декольте

21:06

Украину атакует похолодание: синоптики предупредили о "морозе"Видео

20:53

Шольц, Макрон и Драги приедут в Украину: названа датаВидео

20:50

Макрон странно ответил на членство Украины в ЕСВидео

20:31

Легендарная американская рок-группа спела на украинском языке о терробороне ВСУВидео

20:15

Лобода вернулась в Украину: певицу заметили в разрушенном ИрпенеВидео

20:10

Приметы на 17 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

20:04

"Местные ждут сигнала": украинский генерал рассказал об освобождении ХерсонаВидео

20:04

Помолвка с Евросоюзом: чем это поможет Украине в войне против Россиимнение

19:57

Что делать, чтобы пропавшего на войне человека: инструкция от украинских разведчиковВидео

19:48

Байден срочно позвонил Зеленскому и объявил о новом пакете помощи для Украины на 1 млрд долларовВидео

Реклама
19:40

Зеленский назвал страны, которые поддержали Украину и статус кандидата на членство в ЕСВидео

19:28

Притягивают деньги магнитом: 4 знака с большой финансовой удачейВидео

19:22

В Украине до конца года пенсии пересчитают три раза: кому и на сколько повысятВидео

19:22

Всемирно известная группа BTS объявила о распаде - главные южнокорейские "айдолы" больше не вместе

19:18

Боевые действия в Украине достигли критической стадии, сейчас решается исход войны - Sky News

18:52

В Николаеве гремят взрывы, Днепропетровщина в огне: оккупанты обстреляли две области

18:47

Ракеты Harpoon и тепловизоры: Белый дом выдаст ВСУ помощи 650 млн долларов - BloombergВидео

18:37

Украину тоже примут: Макрон предложил Европе новый союзВидео

18:34

Власть просят ввести санкции против россиян, ворующих украинский металл из Мариуполя

18:24

В Мариуполе тела погибших украинцев валяются под палящим солнцем на улицеВидео

18:15

Российская юмористка Лазарева призвала отдать Путина под трибунал

18:14

Украина переживает решающий момент на поле боя - ПентагонВидео

17:55

Гиркин вопит из-за бездействия Путина: "Песков и "фанерный" - балаболы, надо врезать по Банковой!"Видео

17:47

Мама Регины Тодоренко публично обратилась к оскандалившейся дочери: "Одесская семья ждет!"

17:29

Какого оружия не хватает ВСУ: Financial Times сравнила поставки Запада и запросы УкраиныВидео

17:26

Нацполиция Украины предотвратила теракт против руководства страны: подробностиВидео

17:25

Арестович назвал условие поражения Украины в войне против России

17:15

Зеленский отреагировал на угрозы РФ отменить независимость Украины и стран БалтииВидео

17:04

ВСУ выбивают оккупантов из Николаевщины: наши пилоты удачно наведались на позиции врага

17:04

Магнитные бури с 15 июня 2022 года: какие геомагнитные сюрпризы нас ждут на этой неделеВидео

Реклама
17:03

Почему российские Искандеры могут оказаться у границы ЕСмнение

16:51

Будут купаться в деньгах: 3 знака зодиака могут разбогатеть до конца июняВидео

16:44

"Буду давать концерты в госпиталях для военных": Полякова объявила о возвращении в УкраинуВидео

16:23

"Мы все виноваты, это надо остановить": экс-капитан сборной России требует сильней наказать россиян

16:17

"Украина была, есть и будет": Подоляк закрыл рот "закомплексованному Медведеву"Видео

16:11

Китай не хочет осуждать войну в Украине: Си Цзиньпин поговорил с Путиным - National Post

16:07

"День дна в раше": Гордон показал, как на концерте в РФ артисты провалились под сцену

16:01

Приметы на 16 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

15:52

Хотел заработать 25 млн грн на гуманитарке: директор холдинга продавал 3 тыс. бронежилетовВидео

15:50

Самая вкусная и легкая летняя закуска из 3 ингредиентов: невероятно вкусный рецептВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять