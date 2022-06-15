Ракеты Harpoon и тепловизоры: Белый дом выдаст ВСУ помощи 650 млн долларов - Bloomberg

Ракеты Harpoon и тепловизоры: Белый дом выдаст ВСУ помощи 650 млн долларов / ua.depositphotos.com и US Navy

Белый дом, которым руководит президент США Джозеф Байден, должен вскоре объявить о новой поставке оружия и прочей нужной техники для Украины на сумму в 650 млн долларов ‒ в том числе и портативные противокорабельные ракеты Harpoon. Об этом пишет западное новостное агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

В пакет помощи также войдет 320 млн долларов на безопасные радиостанции, 55 млн долларов на тепловизоры и 160 млн долларов на переобучение бойцов ВСУ,

Также сообщается, что США неуклонно наращивает поддержку Украины в войне с Россией и не задавались вопросом о том, как долго нужно будет оказывать помощь. А также вопросом о том, стоит ли поддерживать формат, который продвигают некоторые европейские страны ‒ мирный договор, который включал бы уступку территории страны Киевом Кремлю.

Между тем, все громче звучат голоса аналитиков о том, что последствия украино-российской войны приведут к подорожанию топлива и продовольствия. И такая угроза должна стать политическим препятствием для президента Байдена и Демократической партии на промежуточных выборах в Когнгрес осенью 2022 года

"Когда мы решили, что будем помогать Украине, я имел в виду, что мы пойдем на такие траты", — говорит нынешний руководитель Белого дома.

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Встреча 40 министров обороны на авиабазе США Рамштайн

26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась встреча международной консультативной группы по вопросам поддержки Украины с участием министров обороны более 40 стран, в том числе министра обороны Украины Алексея Резникова. Встречу инициировал глава Пентагона Ллойд Остин.

Глава Пентагона заявил, что союзники будут каждый месяц встречаться для обсуждения оборонных потребностей Украины.

Позднее руководитель Минобороны Алексей Резников заявлял - Киев ожидает от встреч в таком формате продолжения и усиления поставок оружия от западных союзников ‒ причем тех, которые значительно усилят ВСУ и будут крайне неприятными для русских оккупантов.

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