Резников к полякам: если Украина с вашей помощью не остановит русских, то русские придут к вам

Резников предупредил Польшу об агрессии со стороны России/ Минобороны Польши, скриншот

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Польша станет следующей целью России, если Украина не получит должной поддержки для борьбы со страной-агрессором.

В эфире телеканала Polsat News Резников поблагодарил соседей за самоходные артиллерийские установки "Краб", которые эффективно помогают ВСУ уничтожать российскую технику и подчеркнул, что Украина нуждается в дальнейшей помощи Запада.

"Польские Крабы начнут съедать колонны россиян. Я благодарен за это польскому правительству. Это военная техника XXI века, которую ценят солдаты", - отметил Резников.

По его словам, Украина выстоит в войне с Россией, и сейчас важно, чтобы Запад тоже выстоял.

Читайте такжеВСУ теряют ежедневно до 100 бойцов убитыми и до 500 ранеными - Резников"Давали нам 72 часа – им это не удалось. Они (россия - ред.) не смогут этого сделать через 72 недели или даже через 72 месяца. Важно, чтобы вы (союзники – ред.) не сдались, а мы не устанем", – заявил Резников.

В то же время, он подчеркнул: если Украина с помощью Запада не остановит россиян, то они придут в Польшу.

"Если Украина с вашей помощью не остановит русских, русские придут к вам. Ваши ребята не погибают на фронте. Сегодня мы платим своей кровью за то, что можем сейчас говорить в свободной Варшаве", - отметил Резников.

Отметим, что украинские военнослужащие на передовой уже активно применяют польские самоходные артиллерийские установки "Краб". Это уже пятый вид артиллерии, которая "молотит" российских оккупантов.

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