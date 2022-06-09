Польские САУ "Краб" уничтожают рашистов: в Минобороны рассказали о переданном Украине оружии

САУ Краб уничтожает врага на передовой / MON RP,

Украинские военнослужащие на передовой уже активно применяют польские самоходные артиллерийские установки "Краб". Это уже пятый вид артиллерии, которая "молотит" российских оккупантов. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Польские САУ имеют калибр 155 мм.

"Рад сообщить, что к выполнению боевых задач на фронте готовы польские САУ "Краб". После пушек М777 и FH70, САУ "Ceasar" и М109А3 - это 5-й вид артиллерии 155-мм калибра, который нам удалось привлечь", - заявил Алексей Резников.

Минобороны обеспечило поставки в ВСУ более 150 артиллерийских платформ 155-мм калибра. Запасы снарядов этого калибра на 10% превысили запасы снарядов крупных калибров советского типа, которые были по состоянию на 24 февраля. Расход этих снарядов значительно меньше, потому что их эффективность значительно выше.

В Украину прибыло более полусотни пушек других калибров и снарядов к ним. Также ВСУ помогают бороться с врагом десятки единиц реактивных систем залпового огня советского образца и сотни минометов.

"По поставкам в ВСУ танков и другой бронетехники советского образца, что суммарно уже считается на сотни, Минобороны Украины конкурирует за лидерство с российской армией", - добавил Резников.

Партнеры передали Украине:

около 250 бронемашин западных (образцов М113 ТМ, М113 YPR-765, Bushmaster, Mastiff, Husky, Wolfhound др);

ПЗРК (Stinger, Starstreak, Mistral, Piorun, Grom т. д), ПТРК (NLAW, Javelin, Milan др);

тысячи гранатометов (Panzerfaust, Carl Gustaf, АТ4, RGW-90 HH / MATADOR и др.);

сотни беспилотников, среди которых несколько десятков ударных.

"Это далеко не полный перечень. О некоторых других системах современных вооружений еще рано говорить, мы расскажем позже. Но их действие почувствует на себе враг уже сейчас", – обещает Резников.

Украинская береговая охрана усилена чрезвычайно эффективными комплексами Harpoon. В сочетании с украинскими ракетами "Нептун" они заставили вражеский флот врага отойти дальше от украинских берегов.

К тому, специалисты "Укроборонпрома" восстановили или поставили на службу сотни единиц трофейной военной и спецтехники.

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Что известно о польской САУ"Краб"

Артиллерийская установка имеет польскую лицензионную башню от британской САУ AS-90 со стволом калибра 155 мм и длиной 52 калибра.

На равнинной местности установка может развивать до 30 км/ч. Максимальная скорость движения САУ по дорогам с асфальтовым покрытием составляет 60 км/ч. Запас хода самоходной гаубицы на полных баках составляет 400 км.

Характеристики

Вес 48 тонн

Длина 12,05 м

Ширина 3,60м

Высота 3,00м

Обслуживание 5

Калибр 155 мм

Максимальная скорострельность - 6 выстрелов в минуту

Доступна стрельба сериями – САУ может выпустить 3 снаряда за 10 секунд

Максимальная дальность стрельбы – 40 км.

Напомним, Анджей Дуда заявил, что Польша передала Украине более 240 танков и почти 100 единиц бронетехники. Также были отправлены ракеты, боеприпасы и другое оружие на общую сумму 2 млрд долларов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина должна победить Россию на поле боя.

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