Польша передала Украине более 240 танков и почти 100 единиц бронетехники - Дуда

Польша передала Украине более 240 танков / Скриншот, Reuters

Польша уже передала Украине более 240 танков и почти 100 единиц бронетехники для борьбы с рашистами. Однако даже этого недостаточно и Украина нуждается в дополнительной помощи. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает Bild.

Дуда акцентирует внимание на том, что Украине нужно именно тяжелое вооружение. С такой просьбой к нему обращался Владимир Зеленский.

"Украине нужно тяжелое вооружение, танки. Это потребности Украины. Я говорил с президентом Зеленским два дня назад. Он снова просил меня. Мы отправили танки, более 240 танков, которые Украина может обслуживать. Мы отправили почти 100 единиц бронетехники и оружия. Оружие, боеприпасы, ракеты. Мы отправили в общей сложности оружия на $2 млрд", - сказал Дуда.

В свою очередь Польша рассчитывала на то, что Германия передаст ей обещанные танки Leopard для пополнения своих запасов. Однако этого до сих пор не произошло.

"Для нас само собой разумеется, что вместо старых советских танков, которые мы поставили в Украину, мы получаем некоторое количество танков Leopard из Германии, не самые современные. Потому что у нас в Польше есть более старые версии танков Leopard. Благодаря этой помощи мы хотели немного пополнить эти запасы. Мы могли получить более старые и модернизировать их в будущем - тоже с помощью немецкой промышленности. Насколько я знаю, мы ничего не получили", - сказал Дуда.

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Президент Польши призвал все страны помочь Украине и предоставить артиллерию, которая так необходима для освобождения украинских земель.

Ранее Анджей Дуда жестко высказался о действиях Шольца и Макрона, которые на фоне войны России против Украины проводят беседы с российским диктатором Владимиром Путиным. Дуда подчеркнул, что такие разговоры не дают никаких полезных результатов для окончания войны, а только узаконивают лицо, ответственное за преступления армии РФ в Украине.

Напомним, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала пояснил, как Германия и Франция помогают РФ избежать ответственности за зверства в Украине. Он отметил, что Макрон и Шольц ведут себя как партнеры России и Путина, помогая РФ избежать наказания за ее преступления.

Кроме этого, публицист и политический эксперт Юрий Радухин рассказал, как Германия и Франция собираются умиротворить Путина, бросив ему в пасть Украину.

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