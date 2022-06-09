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"Разве с Гитлером так говорили?": Дуда разнес Шольца и Макрона за звонки Путину

9 июня 2022, 09:33

Такие разговоры с российским диктатором бесполезны и только узаконивают лицо, ответственное за преступления, отмечает президент Польши.

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Дуда разнес Шольца и Макрона за звонки Путину/ Офис президента, Reuters

Президент Польши Анджей Дуда жестко высказался о действиях лидеров других государств, которые на фоне войны России против Украины проводят беседы с российским диктатором Владимиром Путиным.

Дуда подчеркнул, что такие разговоры не дают никаких полезных результатов для окончания войны, а только узаконивают лицо, ответственное за преступления армии РФ в Украине. Об этом он высказался в интервью немецкой газете Bild.

"Меня поражают все те переговоры, которые сейчас ведутся с Путиным. Канцлер Шольц, президент Эммануэль Макрон. Эти разговоры бесполезны. Что они делают?Они лишь узаконивают лицо, ответственное за преступления, совершенные российской армией в Украине. Он (Владимир Путин – ред.) несет за это ответственность. Он решил ввести туда войска. Ему подчиняются командиры", – подчеркнул Дуда.

Он задал риторический вопрос, разговаривал ли кто-то так с Адольфом Гитлером во время Второй мировой войны, как сейчас некоторые лидеры – в первую очередь Макрон и Шольц – с Путиным.

"Кто-то говорил, что Адольф Гитлер должен был сохранить лицо? Что мы должны действовать так, чтобы не унизить Адольфа Гитлера? Я не слышал о таком", – заявил президент Польши.

Дуда подчеркнул, что нельзя принимать ни одно соглашение относительно войны в Украине без согласия на это украинского правительства. Также он заявил, что нужно сильнее поддерживать украинскую оборону, чтобы ВСУ могли выгнать российских оккупантов со своей земли.

Ранее директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала пояснил, как Германия и Франция помогают РФ избежать ответственности за зверства в Украине. Он отметил, что Макрон и Шольц ведут себя как партнеры России и Путина, помогая РФ избежать наказания за ее преступления.

Кроме этого, публицист и политический эксперт Юрий Радухин рассказал, как Германия и Франция собираются умиротворить Путина, бросив ему в пасть Украину.

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