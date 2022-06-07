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Самый крупный за 30 лет контракт: Польша анонсировала поставку оружия в Украину

7 июня 2022, 18:15

О каком именно вооружении идет речь пока не говорят.

Министерство национальной обороны Польши / Twitter

Польша в ближайшее время подпишет самый крупный за 30 лет контракт на поставку вооружения Украине для борьбы с российскими оккупантами.

Как сообщает пресс-служба Министерства национальной обороны Польши в Twitter, общая сумма договора составляет 628 миллионов долларов.

По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, данное оружие необходимо на фронте.

"Сейчас мы подписываем один из самых больших контрактов на вооружение за последние три десятилетия на поставку оружия в Украине. Это оружие хорошо проверено, и сегодня мы знаем, что оно будет важным полем боя", - заявил политик.

Сообщается, что ружие для Украины частично финансирует Европейский союз, а общая сумма контракта - примерно 3 миллиарда злотых, а это около 628 миллионов долларов.

О каком именно вооружении идет речь – не говорят.

Поддержка Польши в войне с Россией

Напомним, ранее президент Польши Анжей Дуда за несколько часов до нападения россиян 24 февраля был в столице Украины и успел ее покинуть.

"Я был в Киеве за несколько часов до нападения; и мы покинули Украину буквально за несколько часов до того, как оно произошло. Прощаясь, Владимир Зеленский сказал мне, что он уверен, что Украина будет атакована в ближайшие несколько часов. Это была очень трогательная встреча и трогательный момент для меня", – заявил политик.

По словам президента Польши, президент Зеленский был уверен, что украинская армия сможет выстоять против российских войск.

22 мая Дуда прибыл с внезапным официальным визитом в Киев в знак поддержки Украины. Вместе с президентом Зеленским польский лидер прибыл в Верховную Раду и выступил перед парламентариями. Он заявил, что никто не сможет нарушить единство украинского и польского народов.

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