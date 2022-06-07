В МВД заявили, что без тяжелого оружия Украина может забыть о контрнаступлении

Масштабного контрнаступления не будет без тяжелого вооружения / Генштаб ВСУ, Ростислав Смирнов

Об масштабном контрнаступлении можно забыть, если Украина не получит тяжелого вооружения. Об этом заявил советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов, сообщает 24 канал.

"Мы можем без тяжелого вооружения вообще забыть о контрнаступлении и об отвоевании в ближайшие перспективы наших земель,– сказал Смирнов.

Армия, которая идет в атаку, должна преобладать врага в два или три раза. Сейчас ситуация на фронте складывается так, что украинскую армию перевешивает российская.

"Мы ждем вооружения, оно идет задержками и не так быстро, как хотелось бы. Зеленский призывает западные страны выполнить их обещания по оружию", – добавил Смирнов.

Он убежден, что переговоры могли стать совсем другими, если бы Украина могла разблокировать Черное море противокорабельными ракетами.

Смирнов считает, что украинским военным для многих задач хватило бы тяжелого вооружения дальностью на 80 км. Однако сейчас вопрос стоит в количестве таких артустановок и боеприпасов.

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Что известно о контрнаступлении

Напомним, украинские войска могут пойти в контрнаступление на юг сразу после того, как накопят достаточно сил. Ожидается, что тогда российские войска потеряют свой наступательный потенциал и истощатся.

Советник Банковой Алексей Арестович ранее сделал прогноз о том, что армия Украины может пойти в контрнаступление на позиции войск РФ ориентировочно в середине лета когда поступят достаточные объемы вооружений от Запада. Поставки оружия в нужном количестве ожидаются не ранее июля.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что армия России в следующем месяце не сможет проводить наступательные операции, поскольку у нее нет достаточных резервов. ВСУ могут пойти в контрнаступление в середине-второй половине июня. Все будет зависеть от поставок вооружений с Запада.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ готовы пойти в контрнаступление однако войска нуждаются в срочных поставках вооружений. Следует убрать преимущество оккупантов в вооружениях. Силы обороны Украины в ближайшие месяцы намерены освободить южные и восточные регионы.

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