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"Из 900 человек осталось 60": ВСУ наголову разбили элитные русские части - СМИ

7 июня 2022, 13:11

В направлении Донецкой и Луганской областей захватчики перебрасывали элитные и опытные подразделения, но им украинские военнослужащие нанесли серьезные потери.

ВСУ, флаг Украины
ВСУ наголову разбили элитные русские части - СМИ / ua.depositphotos.com и Генштаб ВСУ

Бойцы ВСУ практически в полном составе уничтожили на Донбассе целых два элитных подразделения оккупантов. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на собственные источники в украинских спецслужбах.

"В первые недели полномасштабной войны была уничтожена вместе с техникой полноценная батальонно-тактическая группа на основе состава 20-й отдельной гвардейской мотострелковой Прикарпатско-Берлинской Краснознаменной ордена Суворова бригады. Принадлежит она к воинской части 22220 и дислоцируется в Волгограде. Из 900 человек из боев против защитников Украины смогли выйти в живых только 60", ‒ говорят они.

Именно после настолько больших потерь оккупанты массово стали отказываться идти в бой против ВСУ. Потери войск РФ, как говорят эксперты, выглядят крайне унизительно еще и потому, что эта БТГр не двигалась длинными колоннами, не имела проблем с логистикой и пользовалась огневой поддержкой с воздуха и артиллерии. Но это ничуть им не помогло в боях с ВСУ.

"Захватчики из 38 гвардейской мотострелковой Витебской ордена Ленина, краснознаменной, ордена Суворова бригады начали проситься домой после нескольких боестолкновений с ВСУ. Элитную бригаду почти полностью уничтожили, из-за чего генералам пришлось выводить остатки "славного соединения" на территорию России. Именно там оккупанты уже начали массово писать отказы и рапорты на увольнение, лишь бы не встречаться с силами ООС снова", ‒ заявили представители украинских спецслужб.

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Напомним, ранее представители британской разведки провели анализ и пришли к выводу, что элита русской армии (воздушно-десантные войска) потерпела в Украине целый ряд крупных неудач.

В первую очередь - провалом закончилось наступление РФ на Киев через Гостомель в марте. Там российские десантники так не сумели захватить местный аэродром. Другой большой неудачей ВДВ стало их поражение в районе переправы в Белогоровке и в жестких боях под Изюмом (Харьковщина).

До того в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что из-за значительных потерь русские оккупанты вывели на восстановление подразделения из состава 4-й танковой дивизии 1-й танковой армии и элитной. 106-й воздушно-десантной дивизии вооруженных сил РФ.

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Автор: Егор Бунин
ВСУ новости Украины война России и Украины
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