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ВСУ "покрошили" элитную дивизию ВДВ оккупантов: рашисты зализывают раны

5 мая 2022, 21:58

Враг вывел на восстановление потрепанные подразделения из состава вооруженных сил РФ.

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Бойцы ВСУ нанесли существенный урон оккупантам РФ / УНИАН

Российские оккупационные войска в результате боев с Вооруженными силами Украины продолжают нести значительные потери.

Об этом идет речь в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что из-за значительных потерь враг вывел на восстановление подразделения из состава 4-й танковой дивизии 1-й танковой армии и 106-й воздушно-десантной дивизии вооруженных сил РФ.

Кроме того, в связи с постоянными санитарными потерями личного состава противник осуществляет наращивание системы медицинского обеспечения войск, используя сеть гражданских лечебных заведений на временно занятых территориях Харьковской области.

"На базе Купянской городской больницы оккупантами был обустроен госпиталь", - добавили в Генштабе.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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ВСУ война России и Украины
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