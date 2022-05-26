ВСУ перемололи "элиту" армии РФ: британская разведка объяснила провал ВДВ

Провалом закончилось наступление РФ на Киев через Гостомель в марте, где российские десантники захватили аэродром.
Воздушно-десантные войска оккупантов РФ потерпели в Украине ряд крупных неудач.
Как говорится в сводке британской разведки, которую публикует Минобороны Британии, российские десантники потерпели в Украине полный провал.
Отмечается, что провалом закончилось наступление РФ на Киев через Гостомель в марте, где российские десантники захватили аэродром.
Еще одной неудачей стала переправа в Белогоровке и остановка продвижения под Изюмом.
В чем причина провала ВДВ РФ в Украине
Подчеркивается, что неспособность предвидеть украинское сопротивление и последующая самоуспокоенность российских командиров привели к значительным потерям многих наиболее элитных подразделений России.
Кроме того, неправильное использование ВДВ в Украине показывает, как значительные инвестиции путина в вооруженные силы за последние 15 лет привели к несбалансированности общей силы.
Ранее сообщалось, что в результате удара ВСУ в районе Белогоровки Луганской области российские оккупанты потеряли около 90 единиц техники.
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