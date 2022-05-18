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Полный разгром: у Белогоровки ВСУ уничтожили 90 единиц техники РФ

18 мая 2022, 19:32

Удалось точнее подсчитать количество ликвидированных российских боевых машин.

военные Украины, ВСУ
ВСУ разгромили оккупантов на Луганщине / Фото Reuters

В результате удара ВСУ в районе Белогоровки Луганской области российские оккупанты потеряли около 90 единиц техники.

Об этом идет речь в публикации на Dreamwidth, основанной на кадрах с места событий, обнародованных военкором Юрием Бутусовым.

В частности, удалось точнее подсчитать количество ликвидированных российских боевых машин во время неоднократных попыток переправиться через реку Северский Донец.

Автору удалось собрать данные о 110 объектах, обнаруженных в Белогоровке и окрестностях.

При этом отмечается, что общее количество подтвержденных уничтоженных, затонувших и предположительно уничтоженных и поврежденных объектов — 89 единиц. Из них некоторые могут быть повреждены частично.

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Добавим, что выбитые ВСУ рашисты могли вернуться к переправе, поэтому, очевидно, учтены не все потери у Белогоровки.

Ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов населенный пункт Дементиевка в Харьковской области.

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