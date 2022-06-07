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Бой длился 14 часов: львовские десантники эпично разгромили элитный российский полк

7 июня 2022, 11:41

Рашисты пытались "перерезать" стратегически важную трассу на востоке Украины.

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Львовские десантники разгромили российский элитный полк / Reuters, скриншот

На востоке Украины ВСУ разгромили элитный российский полк, личный состав которого пытался "перерезать" стратегически важную трассу. Ожесточенный бой длился около 14 часов. Об этом сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.

Близкий стрелковый бой продолжался в лесополосе. Львовские десантники 80 десантно-штурмовой бригады не позволили рашистам развить наступление и подожгли вражескую боевую машину десанта гранатометом NLAW.

Оккупанты в панике бежали с поля боя и оставляли тела своих погибших.

"Это был тяжелый бой, в котором наши бойцы проявили свое мужество и преданность. Старший лейтенант Александр Чавдар и старший солдат Олег Дубич получили осколочные ранения, но отказались от эвакуации в медучреждение и продолжали вести огонь, пока враг не отступил", - написал Максим Козицкий.

Впоследствии львовские десантники накрыли артиллерией позиции оккупантов и уничтожили их технику. Всего было ликвидировано около 50 единиц личного состава элитного полка РФ.

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Напомним, ранее украинские бойцы точным ударом уничтожили на Черниговщине оккупантскую самоходную гаубицу 2С3 "Акация". После удачной атаки ВСУ на месте гаубицы осталась лишь груда обгоревшего металлолома. Именно из этой гаубицы, говорят украинские бойцы, российские оккупанты обстреливали Чернигов.

До того военнослужащие украинских Сил специальных операций захватили несколько российских бронетранспортеров и гаубицу МСТА-Б со всем боекомплектом.

"Несколько единиц вражеской техники захватила группа ССО Украины во время выполнения специальных задач. В частности, речь идет о гаубице МСТА-Б и нескольких БТР. ССО продолжают охоту за особыми и ценными трофеями", - написало командование ССО в Facebook.

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