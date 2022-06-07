Танк сгорел как спичка: бойцы ВСУ метко уничтожили технику оккупантов из гаубицы М777

Бойцы ВСУ метко уничтожили технику оккупантов из гаубицы М777 / коллаж ua.depositphotos.com и "Википедия"

В украинском сегменте всемирной Сети было опубликовано зрелищное видео "огненной" работы по оккупантам, которую провели артиллеристы ВСУ с помощью новейшей американской гаубицы M777. Соответствующий ролик на своей странице в мессенджере Telegram опубликовал украинский журналист Виталий Глагол.

В видео хорошо видно, как танк мгновенно запылал и сгорел как спичка.

До того сичеславские десантники ВСУ показали, как уничтожают российских оккупантов в Донецкой области. Техника русских оккупантов регулярно вспыхивает и ярко горит. А потом быстро превращается в металлолом. В этот раз отлично сработали воины 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Противник производит артиллерийский обстрел наших позиций с целью выбивания десантников, но эти попытки безуспешны", – рассказал один из военнослужащих бригады.

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Напомним, ранее украинские бойцы точным ударом уничтожили на Черниговщине оккупантскую самоходную гаубицу 2С3 "Акация". После удачной атаки ВСУ на месте гаубицы осталась лишь груда обгоревшего металлолома. Именно из этой гаубицы, говорят украинские бойцы, российские оккупанты обстреливали Чернигов.

До того военнослужащие украинских Сил специальных операций захватили несколько российских бронетранспортеров и гаубицу МСТА-Б со всем боекомплектом.

"Несколько единиц вражеской техники захватила группа ССО Украины во время выполнения специальных задач. В частности, речь идет о гаубице МСТА-Б и нескольких БТР. ССО продолжают охоту за особыми и ценными трофеями", - написало командование ССО в Facebook.

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