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ВСУ захватили новейшую российскую портативную систему связи "Аурига-1.2В"

2 апреля 2022, 17:29

Нашим защитникам удалось заиметь и другую технику.

ВСУ захватили новейшую российскую портативную систему связи "Аурига-1.2В" / facebook.com/GeneralStaff.ua

Вооруженные силы Украины захватили редкий трофей – новую российскую портативную систему спутниковой связи "Аурига-1.2В".

Новостью и фотографиями этой установки, а также другой трофейной военной техники, поделился Генштаб ВСУ в Facebook.

"Разработанная в 2014 году новейшая для России система обеспечивает скоростную спутниковую связь между подразделениями", – рассказали в Генеральном штабе.

"Аурига-1.2В" похожа на некую портативную спутниковую тарелку, которую можно установить на местности.

"Аурига-1.2В" / facebook.com/GeneralStaff.ua

Она имеет конструкцию трансформера, работает автономно и разворачивается через 10 минут одним человеком. Установка позволяет подключиться к закрытым каналам видеосвязи на высокогорье и при любых погодных условиях.

Известно, что "Аурига-1.2В" стоит на вооружении армии РФ с 2014 года. Ее замечали на оккупированных территориях Донбасс.

В 2016 году эта система была обнаружена на службе у российских военных в Сирии.

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Ранее в Черниговской области украинские бойцы захватили самоходную артиллерийскую установку новейшей модели "Мста-С". И, по сложившейся уже традиции, трофей отбуксировали трактором.

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