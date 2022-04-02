ВСУ захватили новейшую российскую портативную систему связи "Аурига-1.2В"

Нашим защитникам удалось заиметь и другую технику.
Вооруженные силы Украины захватили редкий трофей – новую российскую портативную систему спутниковой связи "Аурига-1.2В".
Новостью и фотографиями этой установки, а также другой трофейной военной техники, поделился Генштаб ВСУ в Facebook.
"Разработанная в 2014 году новейшая для России система обеспечивает скоростную спутниковую связь между подразделениями", – рассказали в Генеральном штабе.
"Аурига-1.2В" похожа на некую портативную спутниковую тарелку, которую можно установить на местности.
Она имеет конструкцию трансформера, работает автономно и разворачивается через 10 минут одним человеком. Установка позволяет подключиться к закрытым каналам видеосвязи на высокогорье и при любых погодных условиях.
Известно, что "Аурига-1.2В" стоит на вооружении армии РФ с 2014 года. Ее замечали на оккупированных территориях Донбасс.
В 2016 году эта система была обнаружена на службе у российских военных в Сирии.
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