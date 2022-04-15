Под Черниговом бойцы ВСУ ювелирно уничтожили гаубицу "Акация" агрессоров

Гаубица "Акация" / Oruzhie.info

Украинские бойцы точным ударом уничтожили на Черниговщине оккупантскую самоходную гаубицу 2С3 "Акация". Такую видеозапись опубликовал портал Цензор.

После удачной атаки ВСУ на месте гаубицы осталась лишь груда обгоревшего металлолома. Именно из этой гаубицы, говорят украинские бойцы, российские оккупанты обстреливали Чернигов. Вражеская "Акация" стояла недалеко от пересечения дорог.

Справка. 152-миллиметровая САУ "Акация" начала поступать на вооружение Советской Армии в начале 1970-х годов. Боевая масса - 27, 5 тонны, экипаж - четыре человека. Самоходная гаубица отличается высокими скоростными характеристиками и хорошей проходимостью на пересеченной местности. При движении по шоссе она развивает скорость 60 километров в час.

"Акация" была разделена на три отсека ‒ управления, силовой и боевой. В штатный боекомплект гаубицы обычно входит 42 осколочно-фугасных снаряда и четыре кумулятивных. Россияне ее использовали во время боевых действий а Афганистане, Чечне, в также в прочих своих империалистских вооруженных конфликтах.

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Напомним, ранее бойцы украинских Сил специальных операций захватили несколько российских бронетранспортеров и гаубицу МСТА-Б со всем боекомплектом.

Об этом написало командование ССО в социальной сети Facebook.

"Несколько единиц вражеской техники захватила группа ССО Украины во время выполнения специальных задач. В частности, речь идет о гаубице МСТА-Б и нескольких БТР. ССО продолжают охоту за особыми и ценными трофеями", - говорится в тексте.

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