"Подчистили пейзаж от орков": ВСУ уничтожили две вражеские батареи гаубиц и РСЗО на Черниговщине

ВСУ уничтожили две вражеские батареи гаубиц и РСЗО на Черниговщине / Фото иллюстративное, Макс Левин

В Черниговской области украинские военные полностью уничтожили российские батареи "Ураган" и "Мста-С".

Как отметили в оперативном командовании "Север", в субботу, 19 марта, две батареи вражеской артиллерии "пошли вслед за российским военным кораблем".

"Специалисты ландшафтного дизайна подразделений оперативного командования "Север" продолжают мастерски удалять элементы армии оккупанта с Черниговщины. Наши защитники нанесли огневое поражение батарее РСЗО "Ураган" и батарее самоходных артиллерийских установок 2С19 "МСТА-С".

Фото "пейзажа", который остался после удачной операции защитников Украины, в оперативном командовании пообещали обнародовать позже.

Напомним, накануне, 18 марта, защитники Украины уничтожили комплекс радиоэлектронной разведки "Торн" и командно-наблюдательный пункт батальонной тактической группы российских оккупантов на Черниговщине.

Также недавно ВСУ разбили очередную группу российских оккупантов и их военной техники под Прилуками на Черниговщине. Удалось получить и новый трофей – реактивную систему залпового огня "Ураган".

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