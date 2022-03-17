ВСУ нанесли новый удар: под Прилуками разбита колонна войск РФ и взят российский Ураган

ВСУ разбили вражескую технику в Черниговской области / facebook.com/kommander.nord

Вооруженные силы Украины под Прилуками в Черниговской области сокрушили очередную группу российских оккупантов и их военной техники. Удалось получить и новый трофей – реактивную систему залпового огня Ураган. Об этом сообщает Оперативное командование Север.

"Под Прилуками силы сопротивления Северской области разбили очередную группу орков. Наши защитники пополнили парк техники очередной оккупантской единицей РСЗО "Ураган". Еще одну – подбили. Верьте в своих защитников! Итого к победе! – подчеркнули в командовании.

Разбитая техника российских войск под Прилуками / facebook.com/kommander.nord

Разбитая техника российских войск под Прилуками / facebook.com/kommander.nord

Разбитая техника российских войск под Прилуками / facebook.com/kommander.nord

Разбитая техника российских войск под Прилуками / facebook.com/kommander.nord

Разбитая техника российских войск под Прилуками / facebook.com/kommander.nord

Ранее советник министра внутренних дел Вадим Денисенко рассказал, что украинские средства противовоздушной обороны ежедневно сбивают по несколько воздушных суден. ПВО могут сбивать цели на высоте 5 тысяч километров, системы работают эффективно.

Чиновник акцентировал внимание на том, что Россия за 21 день российско-украинского военного конфликта уже потеряла треть своих боевых самолетов.

Напомним, в ночь на 16 марта ВСУ провели военную операцию под Киевом, в ходе которой удалось ликвидировать большое количество техники оккупантов РФ и живой силы.