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ВСУ провели контратаку под Киевом: бои шли всю ночь, множество техники врага уничтожено

16 марта 2022, 11:31

Оккупанты РФ около 6 утра снова обстреляли Киев, произошел обвал двух верхних этажей жилых домов.

война, военные, ВСУ, вторжение
ВСУ / Фото Reuters

Армия Украины ночью под Киевом проводила контрнаступательные действия, по итогам которых удалось уничтожить большое количество военной техники российских оккупантов и личного состава. В среду, 16 марта, около 6 утра, россияне обстреливали столицу. Случился обвал верхних этажей двух жилых домов. Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

В эфире телемарафона UA Разом он рассказал о том, что в ночь на 16 марта велись артиллерийские бои. Украинские войска проводили контрнаступательную операцию против врага. Было уничтожено много военной техники и живой силы.

"Сегодня всю ночь были артиллерийские бои, всю ночь украинская армия вела наступательные действия, всю ночь тот, кто живет в Киеве, в западной части особенно и в близлежащих населенных пунктах, они не могли этого не слышать просто. По состоянию на этот момент из того, что могу я говорить, в целом все идет нормально, в целом. Я буду очень аккуратно говорить, мы уничтожили довольно много военной техники, довольно много живой силы. Более точные данные обнародует немного позже Генеральный штаб, но по состоянию на сегодняшний день в целом операция идет нормально", - сказал Денисенко.

Около 6 утра российские военные силы обстреляли город Киев. Разрушены верхние этажи двух жилых домов.

Кроме того, работали средства противовоздушной обороны. Удалось сбить минимум одну ракету оккупантов.

"ПВО сработало, была сбита как минимум одна ракета..." – добавил Денисенко.

Согласно данным ГосЧС, обломки снарядов попали в 12-этажный жилой дом в Шевченковском районе. Частично был поврежден соседний 9-этажный дом. Эвакуировали 37 человек. Двое пострадавших.

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новости Киева МВД Вадим Денисенко новости Украины война России и Украины
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