ВСУ уничтожают авиацию РФ: оккупанты в войне с Украиной потеряли треть своих самолетов

ПВО Украины с авиацией врага работает эффективно - МВД / АрміяInform

Россия за 21 день войны потеряла треть своих самолетов. Каждый день украинские войска сбивают по несколько вражеских военных воздушных суден. Средства ПВО могут сбивать цели на высоте до 5 тысяч метров, что позволяет Украине проводить эффективную работу с российской авиацией. Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

В эфире 24 канала он рассказал о том, что даже в ситуации, когда у украинского государства относительно ограниченные ресурсы, удается сбивать по несколько самолетов врага каждый день. Средства ПВО могут сокрушать цели на высоте до 5 тысяч метров. Возможности позволяют эффективнее работать с авиацией РФ.

В частности, за 16 марта оккупационные войска потеряли 10 единиц авиационной техники, 5 самолетов и 3 вертолета.

Фактически россияне уже потеряли треть своих самолетов за время полномасштабного военного вторжения в Украину.

"По нашим подсчетам, мы сбили примерно одну треть самолетов, которые есть в России. То есть за 21 день Россия потеряла треть своих самолетов", - добавил Денисенко.

Также он подчеркнул, что в последние дни стало меньше задержанных летчиков РФ. Следовательно, им не удается катапультироваться.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон предоставит Киеву новый пакет военной помощи, который включает 800 систем ПВО, 9 тысяч противотанковых систем, 7 тысяч единиц стрелкового оружия (среди них гранатометы), а также 20 миллионов боеприпасов.