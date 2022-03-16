США помогут Украине закрыть небо своими силами и дают 800 единиц ПВО

Джо Байден / Reuters

Президент США Джо Байден заявил в обращении к американскому народу, что новый пакет помощи Украине включает 800 систем ПВО, 9 тысяч противотанковых систем, 7 тысяч единиц стрелкового оружия, в том числе гранатометов, и 20 миллионов боеприпасов. По словам Байдена, военная помощь США Украине только на этой неделе достигла 1 млрд долларов.

Во время выступления он объявил о дополнительной помощи в размере 800 миллионов долларов.

"Американский народ будет непоколебимо поддерживать народ Украины перед лицом безнравственного и неэтичного нападения Путина на гражданское население. Мы едины в своем отвращении к преступной агрессии Путина, и мы будем продолжать поддерживать их [украинцев - Главред], пока они борются за свою свободу, свою демократию и само выживание", — пообещал американский лидер.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США должны предоставить Киеву системы противовоздушной обороны, среди которых зенитно-ракетные комплексы С-300, и обеспечить создание бесполетной гуманитарной зоны в небе над Украиной.

При этом следует создать организацию Союз ответственных стран, задачей которой должно стать достижение мира в краткосрочной перспективе.