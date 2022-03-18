"Ротация орков на тот свет": ВСУ уничтожили две батареи РФ на Черниговщине

/ Facebook/kommander.nord

Защитники Украины уничтожили комплекс радиоэлектронной разведки "Торн" и командно-наблюдательный пункт батальонной тактической группы российских оккупантов.

Об успешных действиях бойцов ВСУ сообщается на странице оперативного командования Север в Facebook.

"17 марта, вблизи Чернигова было обнаружено расположение вражеского комплекса РЭР "Торн" и командно-наблюдательного пункта БТГр. А сегодня на рассвете украинские защитники из числа войск оперативного командования "Север" пожелали оркам "Доброе утро", уничтожив указанные объекты", - говорится в сообщении.

Также за прошедшие сутки защитники Чернигова отразили две попытки продвижения российских военных: уничтожены вражеские БМП, танк и бронеавтомобиль "Тигр", потери личного состава врага уточняются.

Подразделения Вооруженных сил Украины нанесли артиллерийский удар по артиллерии противника, уничтожив две вражеские батареи, а также точечные удары по большому количеству техники и личному составу, осуществлявшим ротацию.

"Ротация орков на тот свет прошла успешно", - добавили в ВСУ.

Читайте также"Зашли с тыла": спецназ ВСУ разгромил скопление российских войск

Ранее сообщалось о том, что авиационные подразделения 960-го штурмового авиационного полка 4-й армии ВС РФ понесли значительные потери. Продолжаются случаи представления рапортов на увольнение из-за нежелания участвовать в боевых действиях в Украине.

Также ВСУ нанесли значительные потери подразделениям из состава 252-го мотострелкового полка Западного военного округа, ведущие боевые действия в районах городов Харькова и Изюма.

Читайте еще: