УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Преодолели вместе 100 километров: украинец пешком сбежал из "ирпеньского ада" с двумя коровами

19 марта 2022, 10:54

Парню с животными удалось добраться до Коростышева на Житомирщине.

false
Украинец пешком сбежал из "ирпеньского ада" с двумя коровами / Facebook Ольга Кийко

Житель села под Ирпенем Киевской области смог пешком убежать из-под вражеских обстрелов, и еще и вывел своих домашних животных – корову и теленка.

В такой компании украинец преодолел около 100 километров от своего села до города Коростышев Житомирской области. Часть дороги он шел пешком, дальше его подобрал грузовой автомобиль. Об этом рассказала волонтер Ольга Кийко в Facebook.

Она отметила, что парня разыскивали родственники – они волновались, где он и что с ним.

Волонтеры какое-то время не могли связаться с парнем, чтобы сообщить, что ему с коровками нашли место в Киеве. Тем временем он уже успел добраться до Коростышева.

"Хочется, чтобы те, кто бросает котика или собачку и т.д., задумались", – отметила автор поста.

Ранее получила огласку уникальная история о 20-летней девушке из Ирпеня, которая вместе с мужем рискуя жизнью спасала бездомных собак из оккупированного русскими города. Настя Тихая прославилась в сети благодаря фото американского репортера, который запечатлел ее с 19 бездомными собаками.

Ранее сообщалось, что 15 марта Вооруженные силы Украины перешли в контрнаступление и освободили от российских оккупантов Бучу, Ворзель, Ирпень и Бородянку. Врага отбросили на 40-50 км от Киева.

Читайте также:

viber
война в Украине Ирпень вторжение России новости Ирпеня
Реклама
Популярное
Идеальные финские лепешки во время войны: простой рецепт за 10 минутИдеальные финские лепешки во время войны: простой рецепт за 10 минут "Соедините российскую Еву Браун с ее фюрером": любовницу Путина требуют депортировать из Швейцарии"Соедините российскую Еву Браун с ее фюрером": любовницу Путина требуют депортировать из Швейцарии Кошевой рассказал, о чем общается с Зеленским во время войны и в каком состоянии президентКошевой рассказал, о чем общается с Зеленским во время войны и в каком состоянии президент Гороскоп на 16 марта 2022 года: астролог рассказала, что нужно делать в 21-й день войны в УкраинеГороскоп на 16 марта 2022 года: астролог рассказала, что нужно делать в 21-й день войны в Украине Партизанская война в "зеленке": почему российским военным не поздоровится в пригородах КиеваПартизанская война в "зеленке": почему российским военным не поздоровится в пригородах Киева

Последние новости

11:10

От Одессы до Босфора: Россия заминировала Черное море

10:58

Без победы над Украиной Путин станет гробом: Пономарев спрогнозировал действия президента РФ

10:54

Преодолели вместе 100 километров: украинец пешком сбежал из "ирпеньского ада" с двумя коровами

10:48

НАТО воевать с Россией не будет: Германия отвергла бесполетную зону над Украиной

10:31

Самолет РФ свалился в болото: на Херсонщине дикие гуси "закрыли небо" от оккупантовВидео

Реклама
10:27

"Младший партнер" Китая: как Путина хотят понизить до руководителя страны-сырьевого придаткамнение

10:18

Самые отважные воины: эти пять знаков смело идут в бой

10:12

Мальчика в обед уложили спать – больше он не проснулся: под Киевом оккупанты убили 2-летнего ребенка

10:08

Лунный гороскоп на неделю 21-27 марта: Скорпионам – время чудес, Близнецам – судьбоносные знакомства

10:03

В Киеве мать закрыла собой новорожденную дочь, спасая малышку от обстрела оккупантов

09:43

Что положить в аптечку: лекарства первой необходимости во время войны

09:39

Россия лжет и использует переговоры с Украиной для перегруппировки войск – МИД Британии

09:36

Путина убьют: российский оппозиционер рассказал, кто и когда избавит мир от кремлевского диктатора

09:27

Война закончится возвращением Крыма и Донбасса, Путин этого не переживет – российский политолог

08:50

"Вся Кострома в шоке": у россиян стали открываться глаза на потери армии РФ в войне против Украины

08:42

РФ теряет генералов быстрее, чем во Второй мировой войне, уже пятеро за три недели – МВД

08:34

Православный календарь на апрель 2022: какие важные церковные даты ждут украинцев

08:27

Украина вплотную приблизилась к тому, чтобы забрать себе "кубышку" Кремлямнение

08:17

В НАТО утвердили поставку в Украину комплексов ПВО

08:01

Переговоры с Россией могут продлиться несколько недель – ПодолякВидео

Реклама
07:37

"Станьте предателями и пойдите на компромисс": президент Сербии обратился к Зеленскому и Путину

07:36

Американский генерал назвал два сценария продолжения войны между Украиной и РФВидео

06:59

Байден и Си Цзиньпин не смогли преодолеть разногласия по поводу войны в Украине - Finantial Times

06:47

Почему Путин торопится выйти из войнымнение

06:46

Уничтожили российскую технику ценой своей жизни: под Киевом героически погибли трое танкистов

06:29

В Италии украинка потеряла сознание на выходе из эвакуационного автобуса и умерла

05:38

Провал российского вторжения: глава Пентагона назвал главные ошибки оккупантов

05:11

В ЕС ищут способ восстановить инфраструктуру Украины за счет денег олигархов из РФ – Bloomberg

04:44

Переговоры Байдена и Си Цзиньпина: США не получили убедительного ответа Китая о невозможности предоставления военной помощи РФ

04:29

Голливуд пригласил президента Зеленского поучаствовать в церемонии вручения Оскара

03:46

Израильский офицер развенчал миф о российской армии и назвал дату вступления Украины в НАТОВидео

03:23

На Путина жестко давят - генерал СШАВидео

03:06

Арестович показал себя в детстве и рассказал, когда научился успокаивать людейВидео

02:49

Землю накроет мощная магнитная буря: когда будет опаснее всего и как защитить свое здоровьеВидео

02:31

Конституцию могут изменить: Стефанчук о переговорах с РФВидео

02:06

Топ-модель Клаудия Шиффер призвала фанатов на помощь украинским беженцам и детям

01:56

Дурнев назвал причину терроризма в его родном МариуполеВидео

01:26

В Беларуси снова возводят переправу через Припять - РФ разгружает техникуВидео

01:13

В РФ задержали украинского певцаВидео

00:59

"Потери РФ будут такими, что не хватит и нескольких поколений подняться": Зеленский сделал заявлениеВидео

Реклама
00:51

Гороскоп на сегодня, 19 марта 2022: Ракам – деньги, Весам – опасные авантюры

00:51

Приметы на 19 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:38

Андрей Хлывнюк призвал рашистов сложить оружие: "Уходите домой живыми и здоровыми к своим семьям"Видео

00:37

Астролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в весеннее равноденствие 20 мартаВидео

00:30

"Русские провалились как нация": Собчак снова сменила курс своей идеологииВидео

00:16

Полная аналогия с Украиной: Невзоров показал главную газету СССР в день вторжения в ЧехословакиюВидео

00:06

Пентагон назвал количество ракет, выпущенных РФ по УкраинеВидео

00:00

У Байдена жестко ответили Лаврову на угрозы атаковать конвои с помощью для УкраиныВидео

18 марта, пятница
23:52

В России обвинили полковника ВС РФ в провале миссии на аэродроме ГостомельВидео

23:37

Минус один: убит генерал-лейтенант, командующий 8-й армией южного военного округа РФВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять