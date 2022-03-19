Преодолели вместе 100 километров: украинец пешком сбежал из "ирпеньского ада" с двумя коровами

Украинец пешком сбежал из "ирпеньского ада" с двумя коровами / Facebook Ольга Кийко

Житель села под Ирпенем Киевской области смог пешком убежать из-под вражеских обстрелов, и еще и вывел своих домашних животных – корову и теленка.

В такой компании украинец преодолел около 100 километров от своего села до города Коростышев Житомирской области. Часть дороги он шел пешком, дальше его подобрал грузовой автомобиль. Об этом рассказала волонтер Ольга Кийко в Facebook.

Она отметила, что парня разыскивали родственники – они волновались, где он и что с ним.

Волонтеры какое-то время не могли связаться с парнем, чтобы сообщить, что ему с коровками нашли место в Киеве. Тем временем он уже успел добраться до Коростышева.

"Хочется, чтобы те, кто бросает котика или собачку и т.д., задумались", – отметила автор поста.

Ранее получила огласку уникальная история о 20-летней девушке из Ирпеня, которая вместе с мужем рискуя жизнью спасала бездомных собак из оккупированного русскими города. Настя Тихая прославилась в сети благодаря фото американского репортера, который запечатлел ее с 19 бездомными собаками.

Ранее сообщалось, что 15 марта Вооруженные силы Украины перешли в контрнаступление и освободили от российских оккупантов Бучу, Ворзель, Ирпень и Бородянку. Врага отбросили на 40-50 км от Киева.

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