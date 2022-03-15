"Мочат гнид ракетами вдогонку": в Сети рассказали о мощном контрударе ВСУ под Киевом

ВСУ перешли в контратаку под Киевом / УНИАН

Во вторник вечером, 15 марта, Вооруженные силы Украины перешли в контрнаступление и освободили от российских оккупантов Бучу, Ворзель, Ирпень и Бородянку.

Врага отбросили на 40-50 км от Киева, рассказал журналист Сергей Лойко на своей странице в Facebook, ссылаясь на сообщения очевидцев.

"3 часа подряд была такая жесть в районе Ирпеня, Бучи, Стоянки, Ворзеля, Милой, что уши заворачивались, дом ходуном ходил, а небо просто горело. Такого не было даже, когда Ирпень с Бучей орки бомбили. Похоже, наши разозлились не на шутку, окружили этих гнид и устроили им выжженную землю!" – пишет он.

Журналист говорит, что оккупантов "мочили" Градами, ракетами и "еще чем-то очень мощным". Он уточнил, что по состоянию на 20:17, что рашистов "гонят уже минут 40 с ракетами вдогонку".

В стороне Бучи, Ворзеля, Ирпеня и Бородянки наступила вечером "гробовая тишина" - очевидец предполагает, что рашистов "отогнали" на километров 40-50. Вероятно, они уже у Макарова.

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