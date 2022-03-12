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Пожертвовала собой ради спасения собак: душераздирающая история из осажденного Ирпеня

12 марта 2022, 17:23

Теперь девушка мечтает спасти родителей и еще 20 их подопечных.

Настя Тихая спасла 19 бездомных собак./ Christopher Occhicone @occhicone98

20-летняя жительница Ирпеня Настя Тихая прославилась в сети благодаря фото американского репортера, который запечатлел ее с 19 бездомными собаками.

Она пыталась спасти животных из осады города российскими оккупантами во время эвакуации.

"Это был очень нелегкий путь – на три километра понадобилось три часа. Но теперь они в условно безопасном месте. Ирпенские псы с инвалидностью расселились в кошачьем домике. Здесь легче – по полу можно скользить. У них инвалидные коляски есть, муж сзади нес, чтобы не перевернулись", – рассказала Настя.

Выйти невредимой не получилось.

"Я пока собак переносила, собаку держала и у меня палец треснул. Муж вышел окровавленным, одна из собак пострадала, и ее пришлось нести. А еще у Артура аллергия на шерсть, но что поделаешь…У нас в жизни мало что изменилось, мы всегда вдвоем, всегда с собаками", - добавила девушка.

Теперь в планах Насти спасти еще и родителей, которые остались под Бородянкой и не уезжают. Кроме того, они тоже имеют на руках два десятка собак.

"Сидят, голодают вместе с собаками, тоже их не бросают, к сожалению, туда пробраться не могут. Я с детства собак люблю, у меня даже мыслей не было их бросить, их нужно было выводить с нами", - добавила она.

Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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