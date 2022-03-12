Пожертвовала собой ради спасения собак: душераздирающая история из осажденного Ирпеня

Теперь девушка мечтает спасти родителей и еще 20 их подопечных.
20-летняя жительница Ирпеня Настя Тихая прославилась в сети благодаря фото американского репортера, который запечатлел ее с 19 бездомными собаками.
Она пыталась спасти животных из осады города российскими оккупантами во время эвакуации.
"Это был очень нелегкий путь – на три километра понадобилось три часа. Но теперь они в условно безопасном месте. Ирпенские псы с инвалидностью расселились в кошачьем домике. Здесь легче – по полу можно скользить. У них инвалидные коляски есть, муж сзади нес, чтобы не перевернулись", – рассказала Настя.
Выйти невредимой не получилось.
"Я пока собак переносила, собаку держала и у меня палец треснул. Муж вышел окровавленным, одна из собак пострадала, и ее пришлось нести. А еще у Артура аллергия на шерсть, но что поделаешь…У нас в жизни мало что изменилось, мы всегда вдвоем, всегда с собаками", - добавила девушка.
Теперь в планах Насти спасти еще и родителей, которые остались под Бородянкой и не уезжают. Кроме того, они тоже имеют на руках два десятка собак.
"Сидят, голодают вместе с собаками, тоже их не бросают, к сожалению, туда пробраться не могут. Я с детства собак люблю, у меня даже мыслей не было их бросить, их нужно было выводить с нами", - добавила она.
Война в Украине 2022
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.
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