Оккупанты отступают: сотни морпехов РФ возле Одессы отказались воевать против Украины

Российские солдаты, продвигаясь внутрь Украины, понимают, что не являются миротворцами. / Скриншот

Очередной пленный российский оккупант заявил, что Путин не верит в собственную армию и прибегает к сталинским репрессиям. Однако, это не спасает его от бунтов, которые уже начали возникать среди российских военных.

По словам солдата РФ армейское руководство возобновило практику "расстрельных отрядов" – эшелонов, которые следуют за основными силами России и убивают тех, кто хочет сбежать, сообщает СБУ.

Военнопленный утверждает, что российские солдаты, продвигаясь внутрь Украины, понимают, что не являются миротворцами.

"Но нам дали понять, что назад мы не вернемся, потому что за нами едут эшелоны, убивающие дезертиров, пытающихся вернуться домой", - признается пленник.

Читайте такжеБутусов рассказал, когда и чем закончится война в УкраинеМежду тем, в субботу, 12 марта, стало известно, что под Одессой 600 морпехов взбунтовались и не вышли из судна, потому что поняли, что происходит.

"Армия кафиров деморализована и подавлена. Так что победа Украины – не за горами!" - добавили в силовом ведомстве.

Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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