В Киеве мать закрыла собой новорожденную дочь, спасая малышку от обстрела оккупантов

Ольга закрыла дочь своим телом во время обстрела оккупантов / Фото facebook.com/ndslohmatdyt

В столичную больницу Охматдет попали молодые родители, которые пострадали во время обстрела Киева оккупантами 18 марта. Женщина закрыла своим телом свою новорожденную дочь, что и спасло жизнь малышке.

Дмитрий и Ольга всю ночь слышали приближающиеся к их дому взрывы. Утром, когда женщина кормила свою месячную дочь, один из снарядов упал рядом с их пятиэтажкой, рассказали в пресс-службе больницы.

"Когда я спустился во двор, то увидел, что снаряд попал в детсад рядом с нашим домом. Там больше нет потолка, окна и двери выбило во всех домах рядом. Обломки стекла летели прямо на нас", – вспоминает Дмитрий.

В момент обстрела Ольга прикрыла своим телом младенца и получила многочисленные ранения.

Фото facebook.com/ndslohmatdyt

Фото facebook.com/ndslohmatdyt

В Охматдете врачи обработали мужчине осколочные раны ноги, а Ольгу прооперировали. Их новорожденная дочь не пострадала. В Сети женщину назвали "украинской Мадонной".

Как сообщал Главред, утром в пятницу, 18 марта, российские захватчики совершили ракетный обстрел Киева. В результате попадания остатков сбитой ракеты произошло возгорание в жилом доме в Подольском районе Киева.

По предварительной информации, спасены 12 человек, эвакуированы 98 человек, травмированы 4 человека. К сожалению, 1 человек погиб.

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