Над Киевом сбили ракету, обломки попали в жилой дом на Виноградаре: есть жертва и раненые

Обломки сбитой ракеты упали на Виноградаре / Фото facebook.com/MNS.GOV.UA

Утром в пятницу, 18 марта, российские захватчики совершили ракетный обстрел Киева. В результате попадания остатков сбитой ракеты произошло возгорание в жилом доме в Подольском районе Киева.

Как сообщили в пресс-службе ГосЧС,18 марта в 8:04 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании в 5-этажном жилом доме в Подольском районе столицы. На место происшествия прибыли прибыли ближайшие пожарно-спасательные подразделения.

По прибытию пожарные установили, что произошло возгорание с первого по третий этаж. Ликвидация пожара продолжается. На месте задействовано 8 ед. пожарной техники и 47 чел. личного состава.

По предварительной информации, спасены 12 человек, эвакуированы 98 человек, травмированы 4 человека. К сожалению, 1 человек погиб.

Виноградарь 18 марта 2022 / facebook.com/MNS.GOV.UA

Виноградарь. Последствия падения сбитой ракеты / facebook.com/MNS.GOV.UA

Как сообщал Главред, утром в пятницу, 18 марта, около 6:30 во Львове прозвучало несколько взрывов.

Позже мэр Львова Андрей Садовый уточнил, что российские оккупанты совершили ракетный обстрел территории в районе Львовского аэропорта.

Воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВС Украины сообщило, что, по предварительным данным, российские оккупанты выпустили 6 крылатых ракет, вероятно Х-555, из акватории Черного моря.

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