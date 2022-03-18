Над Киевом сбили ракету, обломки попали в жилой дом на Виноградаре: есть жертва и раненые

По предварительной информации, спасены 12 человек, эвакуированы 98 человек, травмированы четыре человека. К сожалению, один мирный житель погиб.
Утром в пятницу, 18 марта, российские захватчики совершили ракетный обстрел Киева. В результате попадания остатков сбитой ракеты произошло возгорание в жилом доме в Подольском районе Киева.
Как сообщили в пресс-службе ГосЧС,18 марта в 8:04 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании в 5-этажном жилом доме в Подольском районе столицы. На место происшествия прибыли прибыли ближайшие пожарно-спасательные подразделения.
По прибытию пожарные установили, что произошло возгорание с первого по третий этаж. Ликвидация пожара продолжается. На месте задействовано 8 ед. пожарной техники и 47 чел. личного состава.
По предварительной информации, спасены 12 человек, эвакуированы 98 человек, травмированы 4 человека. К сожалению, 1 человек погиб.
Как сообщал Главред, утром в пятницу, 18 марта, около 6:30 во Львове прозвучало несколько взрывов.
Позже мэр Львова Андрей Садовый уточнил, что российские оккупанты совершили ракетный обстрел территории в районе Львовского аэропорта.
Воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВС Украины сообщило, что, по предварительным данным, российские оккупанты выпустили 6 крылатых ракет, вероятно Х-555, из акватории Черного моря.
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