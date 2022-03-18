Ракетный обстрел Львова: оккупанты ударили по авиаремонтному заводу, здания уничтожены.

Российские оккупанты выпустили 6 крылатых ракет по Львову / Фото facebook.com/PvkZahid

Утром в пятницу, 18 марта, российские оккупанты совершили ракетный обстрел территории в районе Львовского аэропорта.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

"Пока в режиме реального времени не могу называть адрес, но это точно не аэропорт. В постройках нашего АТП-1 повреждены окна. Ситуация на месте уточняется и будет опубликована впоследствии", - написал он в Telegram.

"Будьте осторожны, следуйте указаниям при воздушной тревоге и не распространяйте фото с места обстрелов", - призвал мэр Львова.

Позже Садовый уточнил информацию относительно обстрела Львова. По его словам, несколько ракет ударили по авиаремонтному заводу. В результате здания уничтожены.

"Активная работа завода была заранее остановлена, поэтому пока человеческих жертв нет. На месте работают спасатели и коммунальные службы", - добавил градоначальник.

Воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВС Украины сообщило, что, по предварительным данным, российские оккупанты выпустили 6 крылатых ракет, вероятно Х-555, из акватории Черного моря.

"Рашистские ракеты ударили по территории в районе Львовского аэропорта. Две ракеты средствами зенитных ракетных войск воздушного командования "Запад" уничтожены", - говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, утром в пятницу, 18 марта, около 6:30 во Львове прозвучали несколько взрывов. По словам очевидцев, они были слышны в разных районах города. Над Львовом поднимаются черные клубы дыма.

13 марта оккупанты обстреляли ракетами Международный центр миротворчества и безопасности во Львовской области.

Авиаудар был осуществлен из акватории Черного и Азовского морей. Самолеты подняли в аэропорту Саратова. Военные РФ выпустили более 30 ракет. Сработала украинская система противовоздушной обороны. Часть ракет удалось сбить в воздухе.

Сначала сообщалось о девяти погибших и 57 раненых. Но позже стало известно, что в результате обстрела ракетами Яворовского военного полигона под Львовом погибли 35 человек, еще 134 - получили ранение.

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