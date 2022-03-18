Над городом - черные клубы дыма: утром во Львове прозвучали мощные взрывы

Иллюстрационное фото / Фото Reuters

Утром в пятницу, 18 марта, около 6:30 во Львове прозвучало несколько взрывов.

Сегодня около шести утра объявили воздушную тревогу в большинстве городов и областей Украины. Позже из Львова начали поступать первые сообщения о взрывах. По словам очевидцев, взрывы были слышны в разных районах города. Над городом поднимаются черные клубы дыма.

Также о взрывах сообщили в Николаеве, Харькове и Днепре.

Мэра Вознесенска Евгений Величко сообщил, что в Николаевской области разбомбили железнодорожный состав.

Как сообщал Главред, 13 марта оккупанты обстреляли ракетами Международный центр миротворчества и безопасности во Львовской области.

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Сначала сообщалось о девяти погибших и 57 раненых. Но позже стало известно, что в результате обстрела ракетами Яворовского военного полигона под Львовом погибли 35 человек, еще 134 - получили ранение.

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