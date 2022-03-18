Киев обстреляли оккупанты: снаряд попал в жилой район, вспыхнул пожар, поднялись клубы дыма

Иллюстрационное фото / Фото Reuters

Утром в пятницу, 18 марта, российские захватчики совершили ракетный обстрел Киева.

По словам местных жителей, сначала в одном из районов города раздался мощный взрыв, а потом была объявлена воздушная тревога.

В сети появились кадры, как над жилым многоэтажным домом поднимаются клубы дыма.

В Киевской городской администрации уточнили, что российские военные обстреляли жилой квартал в Подольском районе

"На месте уже работают спасатели и медики. Характер, количество повреждений жилых домов и количество пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, утром в пятницу, 18 марта, около 6:30 во Львове прозвучало несколько взрывов.

Позже мэр Львова Андрей Садовый уточнил, что российские оккупанты совершили ракетный обстрел территории в районе Львовского аэропорта.

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