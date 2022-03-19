НАТО воевать с Россией не будет: Германия отвергла бесполетную зону над Украиной

Североатлантический альянс не станет стороной конфликта в войне России Украины - ФРГ / Reuters

НАТО не собирается организовывать бесполетную зону над Украиной, поскольку страны Альянса опасаются непрогнозируемой ситуации. Альянс не будет становиться стороной вооруженной конфронтации Москвы с Киевом. Об этом заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт.

В интервью Süddeutsche Zeitung она сказала о том, что военно-политический блок Запада не будет закрывать воздушное пространство Украины, так как опасается "непредсказуемых последствий" ввиду такого решения.

Кроме того, НАТО не будет становиться стороной российско-украинского конфликта.

"Североатлантический альянс не станет воюющей стороной, и в данном отношении ничего не изменится", - подчеркнула дипломат.

Напомним, ранее генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг сделал заявление о том, что страны организации придерживаются единой позиции, согласно которой они не намерены закрывать небо над Украиной. Блок не хочет допустить эскалации противостояния с Россией.

В США заявляли, что НАТО работает над тем, чтобы снизить уровень эскалации военного конфликта Москвы с Киевом. Страны Альянса создавать бесполетную зону над украинским государством не будут, однако Запад рассматривает возможность передачи средств, которые позволят Украине самостоятельно решить вопрос.